新华社耶路撒冷5月27日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列士兵和埃及士兵27日在加沙地带与埃及接壤的拉法口岸发生交火，一名埃及士兵被打死。

以军发言人阿维哈伊·阿德雷伊27日在社交媒体上发文证实上述事件，表示以军正就此展开调查，并与埃方沟通。

埃及军方27日发表声明说，一名负责守卫拉法口岸的埃方人员当天在口岸发生的一起枪击事件中丧生。埃及方面正对事件展开调查。

据《以色列晚报》27日援引以国防军消息称，埃及士兵向以军开枪，导致双方发生枪战。另据沙特的阿拉伯电视台27日援引埃及方面消息人士的话报道说，此次交火事件是由以军士兵先向埃及士兵开火而引发。

拉法口岸位于加沙地带南部同埃及接壤地区，是国际人道援助物资进入加沙地带的主要通道。以军5月7日发布战况通报说，以军已控制加沙地带一侧的拉法口岸。以军还在社交媒体上公布了以军坦克在拉法周边开展军事行动的图片。埃及情报部门高层人士7日表示，由于以方军事行动，拉法口岸埃及一侧目前已关闭，无法提供援助物资和人员通行。（参与记者：姚兵)

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