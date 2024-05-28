新华社日内瓦5月27日电（记者石松 马志异）第77届世界卫生大会27日在瑞士日内瓦开幕。大会当天做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。多国代表在当天会议议程结束后接受新华社记者采访时表示，支持世卫大会再次拒绝涉台提案的决定。

基里巴斯代表、该国卫生和医疗服务部长森特·伊森特昂表示，近几年来，极少数国家反复炒作世卫大会涉台问题，因此大会再次做出拒绝涉台提案的决定十分重要。基里巴斯重申对一个中国政策的坚定承诺，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。

尼加拉瓜代表、该国卫生部秘书长卡洛斯·萨恩斯·托雷斯表示，国际社会绝大多数国家支持大会的决定，坚定支持一个中国原则。联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议明确指出，承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表。

几内亚比绍代表、该国驻比利时大使埃尔德·若热·瓦斯·戈梅斯·洛佩斯表示，几内亚比绍坚决支持世卫大会的决定，因为这个决定是自然且正义的，这就如同谁也不可以说瑞士的一个州是联合国会员国一样。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。

第77届世界卫生大会5月27日至6月1日在日内瓦举行，本届大会主题是“一切为了健康，人人享有健康”。

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