新华社首尔5月27日电

中日韩知识产权合作十年愿景联合声明

2024年5月27日，我们，中华人民共和国、日本国和大韩民国的领导人，在韩国首尔举行第九次中日韩领导人会议。

忆及在中国国家知识产权局、日本特许厅和韩国特许厅（下称“中日韩三局”）三方知识产权合作23周年之际，中日韩三局负责人于2023年11月30日在釜山召开中日韩三局局长会议，回顾三方合作历程，并为适应新的时代需求指明新方向；

忆及中日韩三局于2001年启动知识产权合作，旨在促进专利审查信息的交换和使用、协调专利审查实践并建立国际规范；

认为在过去23年间，基于地理相近和文化相似，中日韩三局不断加强互信，在知识产权自动化、专利、外观设计、人力资源开发、复审和商标等六个领域深化合作，并加强专利保护，确保专利权人基于其发明和公开而完全享有专有权；

认识到过去20年间，中日韩三局受理的专利申请量占全球比例从40%增长至逾60%，商标申请活动量占全球比例从20%增长至逾50%。这表明中日韩三局不仅在东北亚，也在全球范围内为促进技术进步和经济增长发挥重要作用；

一致认为未来十年将见证不同行业和技术间更深入的融合以及科学技术的迅猛发展；

认识到技术进步和创新是解决新冠疫情等全球危机的关键，知识产权是实现技术进步和创新的催化剂，三国应继续通过合作促进创新者创造和运用知识产权，并积极保护知识产权；

重申中日韩三局应共同努力，同更多国家分享三局积累的知识产权经验，缩小全球知识产权差距；

我们指示，在未来十年：

一、中日韩三局建立一个可容纳和接受技术快速变革的知识产权体系。期待中日韩三国大学、企业和研究机构将在人工智能和物联网等第四次工业革命技术领域开发和发布创新产品、服务和解决方案，中日韩三局将共同努力，完善相关规则、审查实践和制度，确保此类创造及时被授予适当类型的知识产权，并受到法律的适当保护。

二、中日韩三局共同努力，使公众更易获取专利信息，鼓励私营部门运用专利信息。中日韩三局认识到，专利信息分析可为学术界、研究团体和行业在制定研发和投资活动方向以及开发市场准入战略方面提供有益指导。本着这一精神，中日韩三局致力于交换彼此专利信息，免费向公众披露共享信息，并支持私营部门充分利用公开的专利信息，从而支持其他国家实现技术发展和创新驱动增长。

三、为分享中日韩三局共同取得的宝贵成果，中日韩三局努力将三国知识产权合作扩大到其他国家和地区，推动“中日韩+X”知识产权合作。在寻找知识产权合作伙伴时，中日韩三局将重点考虑有协作需要或可形成合力的国家和地区组织（如东盟）。中日韩三局认为，这是通过缩小全球知识产权差距向世界均衡增长迈进的第一步。

(责编：袁勃、赵欣悦)