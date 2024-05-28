新华社日内瓦5月27日电 5月27日，第77届世界卫生大会做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在日内瓦向媒体吹风指出，世卫大会连续8年拒绝涉台提案，事实反复证明，“台独”没有出路，在世卫大会政治操弄涉台提案不得人心，任何挑战一个中国原则的行径终将落空。

一中原则绝无模糊空间。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会的普遍共识，不容任何歪曲挑衅。一个中国原则是台湾地区参加包括世卫大会在内的国际组织活动的先决条件，这是联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议确认的基本原则。世卫大会拒绝涉台提案体现了国际社会捍卫《联合国宪章》和国际关系基本准则的广泛共识。一段时间以来，国际社会绝大多数国家向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会，上百个国家通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。然而少数国家和台当局站在国际社会绝大多数成员的对立面，妄图虚化掏空一个中国原则，这是对国际公理正义的肆意践踏、对国际规则秩序的严重破坏，必然遭受国际社会的强烈谴责。

“挟洋谋独”必将自食恶果。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。台湾当局执迷不悟、一意孤行，拒不接受一个中国原则，勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，再三唆使其所谓“邦交国”在世卫大会搞涉台提案，妄图依靠少数西方国家在世卫大会谋求突破，其结果必然是一再被世卫大会拒之门外。这种企图勾连外部势力搞分裂活动的勾当，动摇不了全体中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志，蒙蔽不了国际社会雪亮的眼睛，事实上，国际社会早已看清民进党当局的险恶用心和虚伪面目。炮制世卫大会涉台问题、拓展所谓“国际空间”的行径，最终只能徒劳无功、自取其辱。

政治算计损害全球公利。本届世卫大会议程紧张、议题众多，其中包括讨论《国际卫生条例》修订、“大流行协定”缔结等事关全球公共卫生事业的重大议题。台当局在这一紧要关头执意操弄涉台提案，试图蓄意干扰大会进程，完全将狭隘政治私利凌驾于国际公共卫生安全之上。台当局连年炒作所谓“防疫缺口”，企图打“悲情牌”博取国际社会同情，更是彻头彻尾的政治表演。中国中央政府高度重视台湾同胞健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排，台湾地区获取世卫组织发布相关信息的渠道畅通，台湾医疗卫生专家持续以个人身份参与世卫组织技术性活动。台湾地区无法参加世卫大会完全是民进党当局一手造成的，正是其顽固坚持“台独”、破坏两岸协商政治基础，才导致台湾地区参与世卫大会的政治基础不复存在。台湾当局无视国际社会加强全球卫生合作的普遍愿望，不断混淆视听操弄涉台问题、干扰世卫大会重要进程，其做法必然遭到国际社会唾弃。

“以台制华”注定失败破产。一些国家出于霸权心态和冷战思维变本加厉推行“以台制华”，把台湾当作遏制中国发展进步、阻挠中华民族伟大复兴的棋子。本届大会前，个别国家高级官员公开发表声明，鼓噪让台湾参与世卫大会，其实质就是为“台独”分裂势力撑腰打气，我们对此表示强烈谴责和坚决反对。这些国家处心积虑打“台湾牌”，并非真正关心台湾民众健康，而是通过牺牲台湾同胞的利益福祉和光明前途，实现其遏华政治目的。今年世卫大会再次拒绝涉台提案，标志着个别国家的图谋再度破产。我们敦促个别国家恪守一个中国原则和对中国作出的政治承诺，停止干涉中国内政。任何“以台制华”的图谋终将彻底破产，任何违逆历史和时代潮流、违背国际社会期待和世界人民意愿的挑衅滋事也终将彻底失败。

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