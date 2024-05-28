新华社首尔5月27日电

关于未来大流行病预防、准备和应对的联合声明

中华人民共和国、日本国和大韩民国领导人于2024年5月27日在韩国首尔举行第九次中日韩领导人会议，并决定如下：

重申将通过联合国可持续发展目标、《国际卫生条例》和世界卫生组织工作总规划，致力于大流行病的预防、防范和应对；

回顾世界卫生大会关于传染病预防和控制全球战略和行动计划的第74.7（2021）号决议，强调国家在领导应对传染病暴发方面发挥作用的重要性；

认可在集体应对传染病暴发方面开展合作交流所取得的成就，以及对《关于流感大流行和共同关注传染病联合行动计划》的承诺。该行动计划是基于2008年通过、2016年修订、并于2021年12月在第14届中日韩三国卫生部长会议上通过的《中日韩关于流感大流行和共同关注传染病联合行动计划》制定的；

认可2020年举行的东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议、中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议及中日韩应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议为建立应对全球大流行病国际合作体系付出的努力；

认可通过中日韩三国建立平台分享国家政策、战略、最佳实践和经验教训的好处，推动有效预防、防范和应对未来大流行病；

注意到须有效应对新发、再发传染病等新的公共卫生事件对经济社会发展造成的不良影响。尽管官方宣布新冠疫情作为“国际关注的突发公共卫生事件”已于2023年5月结束，但需要关注的新变异毒株仍可能出现，新冠病毒依然构成持续威胁；

强调中华人民共和国、日本国和大韩民国应通过实施相关国家战略、举行相关活动、加强国际合作，积极应对未来大流行病和突发公共卫生事件；

一、我们将把未来大流行病的预防、防范和应对视为国家战略的重要组成部分，认为全民健康覆盖对加强全球卫生架构至关重要，鼓励、支持在涉及国家中长期经济发展、公共卫生、医疗服务体系和医疗改革等相关政策和行动计划中纳入未来大流行病预防、防范和应对工作。

二、我们重申公平获得基本医疗资源的重要性，以加强全球卫生安全，并根据公共卫生风险和需求，提高获得包括疫苗接种、诊断和治疗在内的传染病医疗对策的公平性。在这一方面，我们认可端对端方式提供医疗对策的重要性，包括在优先排序、研发、监管审批、生产、最后一公里交付、全球合作等方面，努力加强医务人员能力建设，缩小各国国内和国家间在应对传染病方面的能力差距。此外，我们将通过国际组织和相关基金，在全球层面共同努力，让人们远离传染病，让世界更安全。

三、我们强调，在实施大流行病预防、防范和应对措施时，应明确各部门的目标和责任，并强调加强多部门协同应对传染病暴发的重要性。

四、我们注意到，“同一健康”方针倡导以综合一体的方式平衡优化人、动物和生态系统的健康，是预防、防范和应对由需要关注的新冠变异毒株等病原体引发诸如新发、再发传染病等未来大流行病和突发公共卫生事件，以及应对抗菌素耐药性的重要理念。我们鼓励多部门共同参与，通过“同一健康”方针，加强国家、区域和全球卫生安全。

五、我们将在卫生安全领域开展战略合作，促进地区的和平与繁荣。为此，我们将共同努力，通过双、多边倡议及中日韩三国所在国际组织的伙伴关系，加强区域卫生安全；鼓励开展相关联合研究、政策对话和经验交流；寻求建立长期合作机制，通过中日韩传染病防控论坛和联合研讨会等活动，加强中日韩三国负责疾控工作的公共卫生机构间的合作。我们还将共同努力，建立集体应对突发卫生事件的成功模式，通过分享最佳实践等各类活动，促进国际和区域合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)