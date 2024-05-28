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一个中国原则是顺应历史潮流的唯一选择（大使随笔）

陈 旭
2024年05月28日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月27日，第七十七届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这是世卫大会连续第八年拒绝所谓涉台提案。这是中国外交的胜利，也是国际正义的胜利，充分说明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，谋“独”挑衅不得人心、注定失败。

　　8年来，每逢世卫大会，台湾民进党当局都要闹一闹，唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，个别国家明里暗里试图助台在世卫大会“闯红灯”，无不以失败告终。事实表明，民进党当局“倚外谋独”、个别国家“以台制华”的图谋在国际道义和历史大势面前注定碰壁。

　　民进党当局和极少数国家以所谓“国际防疫体系缺口”为由，鼓噪台湾地区参加世卫大会。这一借口站不住脚，也欺骗不了国际社会。事实是，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则的前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，充分保障了台湾民众的健康权利。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。台湾地区的医疗卫生专家可以参与世卫组织的相关技术会议。过去一年，中国台湾共有21批24人次提出参加世卫组织技术活动的申请，中央政府均予以批准。民进党当局罔顾事实，顽固炒作世卫组织涉台问题，真实意图是要把卫生问题政治化，扩展所谓“国际空间”，攫取政治私利。

　　国际社会对民进党当局的政治图谋看得清清楚楚。一段时间以来，国际社会绝大多数国家都向中方重申坚持联合国大会第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾地区参加世卫大会，上百个国家通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。很多国家常驻日内瓦代表都向我表示，民进党当局和极少数国家连年搞涉台提案，不仅违反一个中国原则，还干扰大会进程、破坏合作氛围，日内瓦外交界对此非常反感。

　　台湾地区参加世卫大会有正道可行，那就是坚持体现一个中国原则的“九二共识”，维护两岸协商的政治基础。民进党当局应停止在“台独”的歧途上越走越远，认同两岸同属一个国家、一个民族的基本事实，秉持民族大义、支持国家统一。

　　当前，全球卫生领域面临诸多挑战。各方正在就如何防范和应对大流行病、促进全人类健康福祉等开展对话与合作，探讨完善全球卫生治理体系的方法和路径。我们呼吁极少数为台湾地区“帮腔”的国家同中方相向而行，真正从增进人类福祉高度出发，多做维护合作的有益事，不做政治操弄的无用功。

　　（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月28日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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