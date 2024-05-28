新华社北京5月27日电 （记者邵艺博）就日前外交部网站公布的对12家美国军工企业及10名企业高管采取反制措施的决定，外交部发言人毛宁27日表示，中方将继续采取一切必要措施维护自身正当合法权益，任何国家、任何组织或个人都不要妄想在台湾问题上越界踩线而不用付出代价。

当日例行记者会上，有记者问：外交部网站5月22日公布的反制措施决定，是否为中方对美国以所谓涉俄罗斯因素为由制裁中国企业和参加台湾地区领导人“就职仪式”的反制？

毛宁说，中方已于5月22日通过外交部令第7号公布有关决定。中方一贯坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”，将继续采取一切必要措施维护自身正当合法权益。中方敦促美方深刻反思，正视自身对乌克兰危机爆发和升级所负责任，停止抹黑施压，停止滥施非法单边制裁。

毛宁表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“任何国家、任何组织或个人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，都不要妄想在台湾问题上越界踩线而不用付出代价。”

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 04 版）

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