哈桑·达贾

阿中合作论坛第十届部长级会议将是一次承前启后的重要会议。相信双方将以此为契机，进一步深化传统友谊，拓展务实合作，为阿中关系发展擘画蓝图

阿中合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。今年是阿中合作论坛成立20周年，此次会议是首届阿拉伯国家—中国峰会后阿中合作论坛举办的首次部长级会议，具有重要意义。相信双方将以此为契机，进一步深化传统友谊，拓展务实合作，为阿中关系发展擘画蓝图。

阿中传统友谊深厚，古老的丝绸之路让阿拉伯人民和中国人民相互走近。在追求民族独立与解放的过程中，双方始终相互支持。阿中合作论坛成立20年来，双方政治互信不断增强，经贸合作更加紧密，文化交流日益频繁。阿中关系当前处于历史最好时期。

阿中始终从战略高度和长远角度看待双方关系。近年来，双方领导人保持高频度互访，为阿中关系发展提供指引。2022年12月9日，首届阿拉伯国家—中国峰会在沙特首都利雅得举行，这是中国同阿拉伯国家举办的规格最高、规模最大的外交行动。阿中双方一致同意全力构建面向新时代的阿中命运共同体，为新时代阿中关系发展指明方向。

阿中始终在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持。近年来，中国提出关于实现中东安全稳定的五点倡议、政治解决叙利亚问题的四点主张、落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，为中东地区和平稳定贡献中国智慧和方案。今年早些时候，第161届阿拉伯国家联盟外长理事会会议通过“阿拉伯—中国关系”决议，强调阿拉伯国家重视发展对华关系，重申阿拉伯国家支持一个中国原则，强调愿在共建“一带一路”倡议下加强同中国各领域合作。这是阿中相互信任、真诚相待的体现。

阿中始终坚定支持彼此走符合自身国情的发展道路。中方提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到阿拉伯国家积极响应。全部22个阿拉伯国家和阿盟同中方签署了共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”倡议与阿拉伯国家发展战略高度契合，双方互利合作、共同发展之路越走越宽。当前，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。阿中经贸投资合作再上台阶，能源合作日趋深化，高新合作向上突破。广大阿拉伯国家人民期待搭乘中国发展的快车、便车，共享发展成果。

阿中始终坚持在相互尊重、平等相待基础上发展关系。阿中都主张尊重主权独立和领土完整、互不干涉内政，都反对外部干涉，反对一切形式的霸权主义和强权政治。阿中双方将继续努力，为“全球南方”加强团结协作、维护共同利益发挥作用，推动世界多极化和国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

阿中友好合作充满希望，蕴含广阔机遇。阿中合作论坛是双方开展平等对话、加强务实合作的重要平台，阿中合作论坛第十届部长级会议将是一次承前启后的重要会议。展望未来，双方进一步深化高层往来，加强战略对接，密切经贸联系，促进文明对话交流，必将为双方人民带来更大福祉，为地区和世界的繁荣发展和构建人类命运共同体注入更强大动能。

（作者为约旦侯赛因·本·塔拉勒大学政治与战略学教授）

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)