本报记者 管克江

在中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议即将举行之际，沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰接受本报记者采访表示，阿中友好合作成果丰硕，期待双方弘扬守望相助、平等互利、包容互鉴的阿中友好精神，加强团结协作，实现共同发展。

“随着高质量共建‘一带一路’不断推进，阿中合作的深度广度不断拓展。”阿吉兰表示，中国作为世界第二大经济体，具有广阔的市场空间、完备的制造能力和强大的创新能力。阿拉伯国家正加快推进经济多元化进程，阿中双方在能源、基础设施建设、制造业、数字经济、生物医药等领域有广阔合作空间。阿吉兰说：“当前，更多阿拉伯国家的特色农产品通过电商平台进入中国市场，新能源汽车、家用电器、智能手机等中国产品也走进阿拉伯家庭，受到广泛欢迎。”

2022年12月，首届中国—阿拉伯国家峰会在沙特举行，峰会发表《首届中阿峰会利雅得宣言》，宣布中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。阿吉兰认为，此次峰会具有历史意义。阿中双方深化合作共识、规划合作未来，将阿中关系提升到了一个全新高度，为双方加快发展战略对接、共享发展机遇注入新动力。峰会期间，阿吉兰兄弟控股集团与10多家中国企业签署了15项协议，总金额近600亿元人民币，覆盖基础设施建设、云计算、人工智能、医疗科技、金融科技、物流科技等领域。

阿吉兰说，中国是沙特的最大贸易伙伴国，沙特是中国在中东地区的最大贸易伙伴。沙中双边贸易额连续两年超过1000亿美元，占同期中国同海合会国家贸易总额的35%以上。随着两国产业升级，沙中贸易合作也趋于多元。“我们集团与来自物流、金融、先进制造、医疗、旅游等行业的中国企业成立了11家合资公司，在助力中国企业出海的同时，也进一步推动沙特经济转型。”阿吉兰举例说，借助中方合作伙伴全球领先的数字支付技术，阿吉兰兄弟控股集团成立了一家数字银行子公司，以抓住沙特移动支付行业的市场机遇，推动金融科技发展。他说：“共建‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’高度契合，期待沙中加强发展战略对接，进一步打造两国高水平合作新格局。”

阿吉兰表示，近年来，中国不断扩大高水平对外开放，持续改善营商环境，实施了一系列惠及外资企业的政策措施，给外资企业长期投资中国增添信心。中国经济高质量发展为包括沙方在内的阿拉伯国家企业带来了广阔市场机遇、合作机遇。

“我们看好中国经济的韧性与潜能，投资中国就是投资未来。”阿吉兰表示，中国加快发展新质生产力，推动科技创新不断取得新成就。中东国家期待与中方加强各领域合作。阿吉兰兄弟控股集团也将努力成为中国企业投资沙特以及中东北非地区的战略伙伴。

（本报迪拜5月27日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 02 版）

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