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埃及总统塞西今起对我国进行国事访问并出席中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议开幕式

2024年05月28日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　塞西总统

　　应国家主席习近平邀请，埃及总统塞西将于5月28日至31日对中国进行国事访问并出席中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议开幕式。

　　阿卜杜勒法塔赫·塞西，69岁。毕业于埃及军事学院。曾任北方军区司令、军事情报局局长、国防部长、武装部队最高委员会主席。2014年5月当选总统。2018年6月、2024年4月两度连任。

　　曾于2014年12月对中国进行国事访问。2015年9月来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。2016年9月来华出席二十国集团领导人杭州峰会。2017年9月来华出席新兴市场国家与发展中国家对话会。2018年9月对中国进行国事访问并出席中非合作论坛北京峰会。2019年4月来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。2022年2月，来华出席北京冬奥会开幕式。

　　（新华社北京5月27日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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