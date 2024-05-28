以中阿合作论坛第十届部长级会议为契机，中方愿同阿拉伯国家一道，继续弘扬守望相助、平等互利、包容互鉴的中阿友好精神，建设更高水平的中阿命运共同体，为构建人类命运共同体贡献力量

经中阿双方共同商定，中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。习近平主席将出席会议开幕式并发表主旨讲话。此次会议是首届中国—阿拉伯国家峰会后中阿合作论坛举办的首次部长级会议，具有承前启后的重要意义。

中国和阿拉伯国家是好朋友、好兄弟、好伙伴，当前中阿关系处于历史最好时期。2022年12月，习近平主席同阿拉伯国家领导人共同出席首届中国—阿拉伯国家峰会，全面规划中阿关系发展蓝图，一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。一年多来，中国和阿拉伯国家政治互信不断深化，务实合作生机勃发，人文交流丰富多彩，各领域合作取得丰硕成果。中阿合作论坛第十届部长级会议将推动双方进一步深化各领域合作，更好造福中阿双方人民。

守望相助是中阿友好的鲜明特征。中阿彼此信任，结下兄弟情谊。在涉及彼此核心利益问题上，双方坚定相互支持。在实现民族振兴梦想的事业中，双方携手团结共进。阿拉伯国家将恪守一个中国原则写入阿盟首脑理事会会议决议，阿盟外长理事会连续44次专门通过涉华友好决议；中方坚定支持阿拉伯国家加强战略自主和团结自强，支持阿拉伯国家走符合本国国情的发展道路，支持阿拉伯国家维护中东安全与稳定的努力。中国促成沙特和伊朗复交，带动中东地区掀起“和解潮”；新一轮巴以冲突爆发以来，中阿保持密切沟通协调，捍卫公平正义。中阿全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系牢不可破。

平等互利是中阿友好的不竭动力。中阿互利共赢，树立南南合作典范。中国连续多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，中阿贸易额从2004年的367亿美元增至2023年的3980亿美元。中国已同全部22个阿拉伯国家和阿盟签署共建“一带一路”合作文件，双方在共建“一带一路”框架下实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。中方同阿方一道推进习近平主席在首届中国—阿拉伯国家峰会上提出的中阿务实合作“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定诸多领域，不断充实完善中阿务实合作的四梁八柱。

包容互鉴是中阿友好的价值取向。中阿文明相互欣赏，书写互学互鉴的历史佳话。双方不断扩大人员往来，深化人文合作，开展治国理政经验交流。双方倡导开展文明对话交流，维护世界文明多样性，摒弃对特定文明的歧视与偏见，反对“文明冲突论”。《首届中阿峰会利雅得宣言》明确写入“弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值”；首届“良渚论坛”期间，阿盟成为全球首个同中国共同发表践行全球文明倡议联合声明的地区组织。阿拉伯国家人士表示，阿中加强文明交流，为人类实现共同发展提供了良好借鉴。

今年是中国—阿拉伯国家合作论坛成立20周年。20年来，在元首外交引领下，论坛始终秉持“加强对话与合作、促进和平与发展”宗旨，已成为促进中阿双方开展集体对话与务实合作的“金字品牌”，为推动中阿关系发展作出重要贡献，树立了南南合作的成功典范。以中阿合作论坛第十届部长级会议为契机，中方愿同阿拉伯国家一道，继续弘扬守望相助、平等互利、包容互鉴的中阿友好精神，建设更高水平的中阿命运共同体，为构建人类命运共同体贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)