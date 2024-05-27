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中日韩工商界人士期待三国加强合作共促地区经济发展

2024年05月27日23:49 | 来源：新华网
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　　新华社首尔5月27日电（记者曲俊雅　冯亚松）第八届中日韩工商峰会27日在韩国首尔召开。三国工商界人士期待中日韩在数字化转型、促进贸易、稳定供应链和绿色发展等方面加强合作，促进地区经济发展。

　　韩国大韩商工会议所会长崔泰源在峰会开幕式致辞中表示，三国工商界代表应齐心协力、凝聚智慧，共同应对国际贸易环境变化在内的各种挑战。

　　日本经济团体联合会会长十仓雅和在致辞中指出，推进三国工商界合作，加强沟通和相互理解必不可少，进一步扩大人员交流也非常重要。

　　中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌在致辞中表示，峰会已成为中日韩工商界深化务实合作的重要平台。他建议三国工商界深化产业合作，推动互利共赢发展，并欢迎日韩企业积极参加将于今年11月举行的第二届中国国际供应链促进博览会。

　　中国江苏悦达集团与韩国公司合作已有20多年。公司董事长张乃文在峰会期间接受记者采访时说，三国经贸合作从实施具体项目开始，项目成功会产生带动效应。他表示，三国工商界人士通过这一峰会结识新朋友、寻找新商机。

　　韩国荧址服装集团副会长崔准浩说，峰会推动中日韩经济生态系统的形成，使三国企业间的业务运行更加便利，“比如在海关和税务方面”。崔准浩对中国经济未来发展非常有信心，“我们会继续加大投资，集中精力拓展中国市场”。

　　2009年首届中日韩工商峰会在北京举行，成为三国工商界交流合作的重要平台，也是中日韩领导人会议的重要配套活动。本届中日韩工商峰会由韩国大韩商工会议所、日本经济团体联合会和中国国际贸易促进委员会共同主办。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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