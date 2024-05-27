新华社日内瓦5月27日电 第77届世界卫生大会27日在日内瓦开幕。大会做出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在大会发言中表示，在中国台湾地区参与世卫大会问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这是联大第2758号决议和世卫大会第25.1号决议确认的根本原则。民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加大会的政治基础不复存在。

陈旭指出，两岸同胞是一家人，中国中央政府始终关心台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则的前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，获取世卫组织发布信息的渠道畅通。台湾医疗卫生专家也能够以个人身份参与世卫组织技术性活动，仅过去一年就达到21批24人次。

陈旭强调，世界卫生大会已连续多年拒绝所谓涉台提案。一段时间以来，国际社会绝大多数国家向中方重申坚持联大第2758号决议、坚定支持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会，上百个国家通过专门致函世卫组织总干事等方式支持中方立场。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，在世界卫生大会炒作涉台问题不得人心。

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