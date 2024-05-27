新华社伊斯兰堡5月27日电（记者蒋超）巴基斯坦内政部与国家反恐局26日在东部旁遮普省首府拉合尔举行新闻发布会，表示巴安全部门已逮捕11名涉嫌参与制造达苏水电站项目车辆遭袭事件的恐怖分子。

发布会上，巴内政部长穆赫辛·纳克维表示，巴方将此次袭击定性为由恐怖组织“巴基斯坦塔利班”（“巴塔”）从阿富汗境内策划、由“敌对外国情报机构”提供巨额资金报酬、由巴境内恐怖分子协助实施的专门针对在巴中国人员的恐怖袭击。巴方敦促阿富汗临时政府逮捕包括“巴塔”在内的涉案恐怖分子，将其绳之以法或移交巴方处理。

巴国家反恐局协调员塔希尔·拉伊介绍了案情信息。他说，根据调查取证和对犯罪嫌疑人的审讯结果，此次袭击中的自杀式炸弹袭击者为阿富汗公民，名叫穆塔基。他在阿东部库纳尔省受训后，与其他3名恐怖分子于2023年11月越境潜入巴境内，在“巴塔”人员安排接应下辗转于巴境内多地藏匿等待实施袭击。袭击时所使用的车辆是在装满炸药的情况下、于2024年3月初由“巴塔”人员从巴阿两国边境口岸非法走私入境。

拉伊表示，巴方将在对11名被羁押的恐怖分子审讯后启动法律程序，并已对沿途疏于检查载满炸药车辆的相关巴安全人员采取惩罚措施。

截至目前，阿富汗临时政府方面尚未公开回应巴方要求。

3月26日，中方企业承建的巴基斯坦开伯尔－普什图省达苏水电站项目车辆在从巴首都伊斯兰堡前往项目现场途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

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