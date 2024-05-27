人民网首尔5月27日电 （记者莽九晨）25日，由中国驻韩国大使馆、韩国现代中国研究会主办，汉语桥俱乐部首尔中心、首尔孔子学院、HSK韩国事务局共同承办的第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第17届“汉语桥”世界中学生中文比赛、第4届“汉语桥”世界小学生中文秀韩国预选赛在首尔西江大学举行。

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。首尔孔子学院供图

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，中韩关系发展为两国和两国人民带来福祉，符合两国人民的根本利益。我们应共同努力推动中韩关系持续健康稳定向前发展。希望参赛选手以“汉语桥”世界中文比赛为契机，努力学好中文，更加深入了解中国文化，更多关注中国社会经济发展，多去中国走一走，看一看，结交更多的中国朋友，拉紧中韩民间友好的纽带，成为中韩关系的参与者、建设者，为推动中韩友好关系发展作出新的更大贡献。

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。首尔孔子学院供图

韩国共同民主党国会议员高旼廷出席此次大会，并向参赛者表示祝贺。高旼廷表示，参加“汉语桥”世界中文比赛的人才是引领今后韩中关系未来的栋梁，是成长为潜在中国专家的优秀人才。

参赛选手在比赛中进行中华才艺展示。首尔孔子学院供图

本届韩国预选赛由中国银行首尔分行、中国南方航空韩国公司赞助，中韩两国政、商、学界人士及韩国中文学习者、中国文化爱好者、选手亲友团等500余人出席了本次比赛。

各组别的冠军获得者们合影留念。首尔孔子学院供图

在现场比赛中，选手们自由畅谈对中国文化的理解与向往，分享学习中文的经验与收获，并展示了中国武术、川剧变脸、诗朗诵、书法等才艺。经过激烈角逐，来自庆熙大学的曹何杬获得大学生组冠军，来自全北外国语高中的李又晉、龙南高中学校的廉太熊和CMIS的洪嘉永、新东小学的郑震瑜获得中学生和小学生A组与B组的冠军。

比赛结束后，参赛选手们合影留念。首尔孔子学院供图

此次比赛的冠军获得者将通过报名资格审查参加今年的“汉语桥”全球赛。

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