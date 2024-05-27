人民网北京5月27日电 （记者陈思、张丽娅）“樱花因缘倍生艳，友好万代传……日中青年手携手，热望和平万年青”。5月26日晚，一首《樱花缘》，拉开了日本创价大学青年代表团访华的序幕。

中国人民对外友好协会副会长袁敏道致辞。人民网记者 陈思摄

应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，创价大学青年代表团在中日两国《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流。在当晚举行的欢迎晚宴上，中国人民对外友好协会副会长袁敏道表示，创价学会在池田大作名誉会长引领下，始终坚守在中日友好事业第一线，为推动中日关系重建和发展，为增进两国人民友谊作出了重要贡献。今年是池田大作名誉会长首次访华以及受到周恩来总理亲切接见50周年。在这样一个值得纪念的年份，原田稔会长亲率创价学会代表团访华，充分体现了创价学会坚定继承和发扬池田大作名誉会长遗志，致力于促进中日友好的信念和决心。

创价学会会长原田稔致辞。人民网记者 陈思摄

创价学会会长原田稔表示，1974年，在陪同池田会长访问中国时，上班族朝气蓬勃的面貌给他留下了深刻的印象。当时池田会长就“断言”，未来的中国一定会是一个了不起的国家，两国青年一定要坚持世代友好。50年后的今天，中国社会迸发出无限的活力，印证了他的判断。此次的访华团由100名日本青年成员组成，他们肩负着继承发展中日友好事业的光荣使命。期待成员们积极与中国青年交流，深入感受中国社会经济的巨大发展变化，开拓视野、增进理解，为增进两国友谊而不懈努力。

创价学会青年代表团共唱《樱花缘》。人民网记者 陈思摄

1978年，时任创价大学会长的池田大作为纪念与周恩来总理和邓颖超的深厚友谊，写了一首题为《樱花缘——赠邓颖超女士》的长篇诗。1993年1月，东方歌舞团将这首诗谱曲后进行演出。从此《樱花缘》成为一首象征中日两国友谊的歌曲，被人们广为传唱。

国家级非物质文化遗产、全聚德片鸭工艺吸引代表团成员拍照留念。人民网记者 陈思摄

据了解，代表团大部分成员为首次访问中国。一周的访问中，他们将到访北京、天津、乌鲁木齐、吐鲁番、深圳等地，参观文化古迹，与中国青年交流，感受活力中国，为中日两国友谊注入“青春力量”。

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