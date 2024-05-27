坂田昌一之子坂田文彦（左一）向郭沫若纪念馆捐献郭沫若致坂田昌一手迹。人民网 许可摄

人民网东京5月27日电 （许可）日前，由中国社会科学院古代史研究所、东京都日中友好协会和中日交流论坛共同主办的郭沫若致坂田昌一手迹捐献仪式在东京举行。中日友好团体、华侨华人、媒体等各界代表约50人参加。

捐献仪式现场。人民网 许可摄

中国社会科学院古代史研究所前身为郭沫若创建并担任首任所长的中国科学院历史研究所。郭沫若不仅是著名的文学家和历史学家，也为中日友好作出了重要贡献。坂田昌一是日本著名物理理论学家，也是中国科学界的老朋友，与郭沫若有着深厚的友谊。坂田昌一之子坂田文彦秉承父亲对华友好精神，决定将珍藏的郭沫若赠坂田昌一的五幅书法作品捐献给中国社会科学院古代史研究所下属郭沫若纪念馆。

日中友好会馆中国代表理事黄星原致辞。人民网 许可摄

捐献仪式上，日中友好会馆中国代表理事黄星原表示，此次坂田文彦先生将多年来收藏的郭沫若先生的珍贵作品捐献给北京郭沫若纪念馆，传承的是两个家族老一辈人的友谊佳话，传递的是两个国家世代友好的坚定信念，也给当前困难的中日关系带来了希望和曙光。祝坂田家与郭家的友谊历久弥新、愿中日两国人民的友好永葆青春。

郭沫若纪念馆副馆长梁雪松代读致辞。人民网 许可摄

郭沫若纪念馆副馆长梁雪松代读中国社会科学院古代史研究所党委书记赵笑洁致辞。致辞中提到，坂田文彦先生珍藏的五幅书法作品承载着两位先生真挚的友谊，也传递了中日两国人民对于和平、友好的期许，是中日友好文化交流的见证。老一辈友好人士为我们开拓出了一条中日友好之路。今天，我们沿着这条路前行，再叙中日学术界的友谊，为加深两国在历史文化领域的交流，为推动中日关系继往开来、行稳致远贡献力量。

坂田昌一之子坂田文彦致辞。人民网 许可摄

坂田文彦回顾了父亲坂田昌一与郭沫若之间的友谊，并提到坂田昌一曾在国际局势紧张的情况下，克服重重困难，数次访华参与学术探讨，促进了中日科学家之间的研究交流。他还了解到，在坂田昌一病重期间，郭沫若曾将中药处方寄往日本，试图缓解他的病情。如今，坂田文彦也在与中国进行科学领域的共同研究，访华三十余次。今天他决定将两个家族友谊的见证捐赠给郭沫若纪念馆，期待日中友好世代相传。

到场嘉宾与主办方合影留念。人民网 许可摄

郭沫若后人、日本郭沫若研究会会长藤田梨那表示，坂田先生捐赠的郭沫若手迹珍藏了许多历史故事，也是日中友好的象征，希望大家勿忘先辈们为人类和平与科学发展作出的重要贡献。中日交流论坛名誉会长张可喜认为这是中日文化交流历史上的又一段佳话，对坂田文彦先生这一义举表示崇高的敬意。东京都日中友好协会理事长伊藤洋平表示协会将延续日中友好传统，进一步推动两国之间的交流。

捐献仪式上，播放了纪录片《路，在开拓》，共同回顾1955年郭沫若率领中国科学代表团访日的历史往事。

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