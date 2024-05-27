新华社首尔5月27日电（记者郑明达 许可 刘锴）当地时间5月27日上午，国务院总理李强在首尔与韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韩领导人会议。

李强表示，今年是中日韩合作机制建立25周年。在新的起点上，中日韩要坚守合作初心，坚持开放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鉴，共同推动中日韩合作整装再发、换挡提速，迈向全面发展的新征程，为地区繁荣稳定作出更大贡献。

李强就深化中日韩合作提出五点建议：一是推动合作全面重启，尊重彼此核心利益与重大关切，充分激活合作存量，稳步培育增量，形成双边关系和三国合作相互促进。二是深化经贸互联互通，维护产业链供应链稳定畅通，尽早恢复并完成中日韩自贸协定谈判。三是引领科技创新合作，加强协同创新和前沿领域合作。中方将在华建立“中日韩创新合作中心”，助力三国加快培育新动能。四是拉紧人文交流纽带，以举办中日韩文化交流年为契机，推动三国人民实现从“居相邻”到“心相通”。五是努力促进可持续发展，加强低碳转型、气候变化、老龄化和应对流行病等领域交流合作，发掘和开展更多“中日韩+X”合作项目。

李强指出，当前朝鲜半岛局势持续紧张，各方要发挥建设性作用，致力于缓和局势，早日重启对话，推动半岛问题政治解决进程向前迈进，维护地区和平稳定。中日韩要用好各自发展优势，积极对接东盟等地区国家需求，打造区域合作新引擎。要携手提振东盟与中日韩（10+3）合作势头。中方愿同韩方、日方一道积极推动构建人类命运共同体，携手维护地区和世界的长治久安。

韩、日领导人表示，韩日中合作时隔四年多重启具有重要意义。希望三国以此次领导人会议为新起点，保持合作稳定性和连续性，不断深化人文、可持续发展、经贸、公共卫生、科技、救灾等六大领域合作，重启韩日中自贸协定谈判，共同促进东亚区域合作，携手应对气候变化等全球性问题，推动韩日中关系稳定发展，更好造福三国人民，为实现世界和平与繁荣作出更大贡献。

会后，三国领导人共同会见记者。

李强表示，面对新挑战、新机遇，中日韩合作要展现新担当、新作为。中方愿以此次领导人会议为契机，同韩方、日方一道，推动中日韩合作行稳致远。

三方发表《第九次中日韩领导人会议联合宣言》《中日韩知识产权合作十年愿景联合声明》《关于未来大流行病预防、准备和应对的联合声明》，一致同意致力于落实第八次领导人会议通过的《中日韩合作未来十年展望》，推动中日韩三国合作机制化，在东盟与中日韩等多边框架内保持密切沟通合作，共同维护世界和平稳定与发展繁荣。三方同意将2025－2026年定为中日韩文化交流年。

吴政隆出席上述活动。

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