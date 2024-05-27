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中东战地手记｜在埃及的苏丹难民：我们每天都祈祷战争结束

2024年05月27日13:45 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月27日电　中东战地手记｜在埃及的苏丹难民：我们每天都祈祷战争结束

　　新华社记者董修竹　姚兵

　　在埃及首都开罗和相邻吉萨省的一些街区，随处可见苏丹人的身影，让人恍惚间以为置身一座“苏丹小城”。

　　这些苏丹人有一个共同的身份——难民。让他们流离失所来到埃及的，是一年前爆发的苏丹内战。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.55万人丧生，超过870万人流离失所。大量苏丹难民越境进入埃及、乍得、南苏丹和埃塞俄比亚等国。

　　68岁的阿布·哈立德一家原本住在喀土穆机场附近，去年5月，他家的房屋被炮弹击中，造成一名亲属身亡。出于安全考虑，一家人决定到埃及避难。

　　哈立德一家与另外两个家庭一起踏上离乡之路，他们在沙漠和山区辗转了7天，经过重重关卡终于抵达埃及开罗。如今，哈立德一家住在吉萨省因巴拜区郊外的一套出租房内。

　　记者日前来到哈立德的住处探访。走进屋内，看到客厅里的两张床和一张长条沙发上挤满了人，成人在看电视，几个小孩光着脚在玩耍。这套出租房包含3个卧室、一个厨房、两个卫生间，屋里没有多少的家具摆设。

　　“我们3个家庭合租了这套公寓，一共住着21人。因床位有限，大部分人直接睡在地板上。”自从到埃及后，由于房租不断上涨，哈立德已经搬了四次家。

　　“来到埃及终于感觉安全了，而且这里有药、有电、有水。”哈立德说，刚来时以为只待一两个月，但现在苏丹情况越来越差，不知道什么时候才能回去。

　　在这里，哈立德和家人没有工作，生活费和房租主要靠国际人道主义组织和一些在埃苏丹人救济。“自去年宰牲节以来，我们快一年没吃过牛肉，日常主要靠碎玉米、西红柿、土豆糊口。”哈立德说。

　　从业近30年的妇产科医生萨米·马哈茂德原本在喀土穆的生活优渥，冲突爆发之初，他还在坚持出诊，但为了孩子们的安全，一家人最终辗转60多个小时逃到埃及。

　　如今，马哈茂德一家七口租住在开罗东边的卫星城新开罗的一间公寓里，除了偶尔通过提供培训服务获得一些收入贴补家用外，生活花费主要靠国外的亲戚和朋友支援。

　　埃及政府3月公布的数据显示，苏丹冲突以来，已有超过50万苏丹难民涌入埃及。但埃及方面由于经济能力所限能给苏丹难民提供的支持十分有限。

　　面对种种艰辛，身在异乡的苏丹人努力“自救”，他们相互接济，想尽办法共渡难关。

　　马哈茂德组织成立了专门的互助小组，帮助1000多名同在埃及避难的苏丹医生分享各类工作和生活信息。周末，医生们还会去苏丹人办的集市提供义诊。

　　在吉萨省郊区，38岁的苏丹人玛伊松·阿卜杜勒·萨拉姆和丈夫创办的“下一代教育中心”过去一年接收了数百名苏丹难民的孩子，为他们提供知识技能培训、心理疏导、卫生服务等。

　　苏丹冲突已超过一年，尽管国际社会反复呼吁，但交战双方仍无停火迹象，冲突的外溢效应有增无减，人道危机不断恶化。

　　“喀土穆如今的安全形势很糟糕，”哈立德说，“我们每天都祈祷战争结束，希望世界能够帮助苏丹恢复和平与安全。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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