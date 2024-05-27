人民网吉隆坡5月27日电 （记者张矜若）5月25日，庆祝中国—马来西亚建交50周年联合音乐会在吉隆坡举办。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖，吉隆坡市政厅文化、艺术、旅游和体育局局长纳齐布，马中友好协会会长马吉德等嘉宾出席。马来西亚各界友好人士以及在马华侨华人、中资企业代表等500余人观演。

联合音乐会现场演奏交响序曲《红旗颂》。人民网记者 张矜若摄

本场音乐会由中国著名指挥家谭利华和马来西亚吉隆坡管弦乐团伊莎贝拉执棒，来自北京交响乐团和吉隆坡管弦乐团的艺术家们联袂呈现了《红旗颂》《瑶族舞曲》《担波罗里桥》《Kenek-Kenek Udang》等12首中马经典曲目。

中马两国艺术家以饱满的热情、默契的合作和精湛的技艺，展现了两国各具特色的文化魅力，将中国传统乐器二胡与马来西亚民族乐器甘布斯、西塔琴等融入到演出曲目中，为观众带来了一场中马文明交相辉映、美美与共的视听艺术盛宴，赢得了全场观众阵阵掌声喝彩和好评。

本次音乐会以乐为桥，为中马两国文化交流搭建了新的平台，促进了中马文明对话交融；更以艺通心，奏出了中马友谊地久天长的美好愿景，奏响了共建中马命运共同体的华彩乐章。

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