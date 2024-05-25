人民网吉隆坡5月25日电 （记者张矜若）第41届吉隆坡国际书展于5月24日至6月2日在马来西亚吉隆坡世界贸易中心举行。中国图书进出口（集团）有限公司受委托组织中国出版代表团参展，旨在以图书展示和文化交流等方式，展现中华文化魅力，促进中马两国出版业合作交流，搭建中马两国人民互相了解的桥梁。

5月24日，在吉隆坡国际书展期间举办的中马赠书仪式。中国图书进出口（集团）有限公司供图

中国联合展台位于吉隆坡世界贸易中心二层敦伊斯迈展厅，以“阅读中国”为主题，共展出约1000种、1500册精品图书，涉及主题涵盖社科、文化、文学、少儿、汉语学习等方面，展示的出版物思想内涵丰富、主题鲜明、引导力强，让现场读者近距离感知中国文化韵味。

马来西亚读者在中国联合展台翻阅中国书籍。 中国图书进出口（集团）有限公司供图

本次书展期间，来自20余家出版单位的30多位中国出版人及多位国内知名作家、学者与各国出版人、作家、学者、读者展开交流对话，举办向马来西亚教育机构赠书仪式、马来西亚汉语教学及华文教育研讨会、中马作家交流会暨《江如练》新书推介会、“新南方写作”的困境与突破——“文学桂军”走向南洋座谈会、“服务马来西亚中小学图书馆和大众公立图书馆集中采购”中文图书推介会、中国—东盟版权贸易服务平台马来西亚工作室签约仪式、中马文学交流座谈会等形式多样的出版文化交流活动，推动中马出版界沟通理念、交流经验、增进了解、促进合作，促进中马文明交流互鉴。

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