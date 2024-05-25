人民网帕拉奥图5月24日电 （记者邓圩）5月是美国亚太裔传统月。14位亚裔美国当代艺术家本周在美国加利福利亚州的帕拉奥图市坤利亚当代艺术画廊举办展览，以丰富的主题和艺术形式展现亚裔艺术家的才华和视野。

观众在欣赏艺术作品。人民网记者 邓圩摄

参展艺术家包括刚刚获得2024旧金山当代艺术馆SECA（鼓励当代艺术协会）奖的印度裔造型艺术家鲁皮·C·图特，即将代表美国参加光州双年展的韩裔美国艺术家白英熙，日本艺术家三木雅子，菲律宾艺术家迈克尔·阿加塞，以及当代水墨艺术家杨诘苍，创立纽约苏富比中国书画部的华裔画家张洪，首位获得美国罗马学院罗马奖的华裔艺术家季云飞，当代艺术家张爽，斯坦福大学艺术与艺术史系主任、终身教授谢晓泽等一批优秀亚裔艺术家。

斯坦福大学艺术与艺术史系主任、画家谢晓泽为观众解读展厅画作。人民网记者 邓圩摄

开幕当天，谢晓泽到场为观众解读了十四名画家的优秀作品。亚裔艺术家们的作品充满了对艺术与生命的探索，大胆创新的创作中展现着自身民族文化艺术的脉络与传承，他们在当代世界艺术舞台展现着来自亚裔群体的声音。

据悉，展览将持续到6月28日。

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