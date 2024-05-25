5月22日，第14届中美旅游高层对话在陕西西安开幕。希尔顿集团全球总裁兼首席执行官、美国旅游协会主席克里斯托弗·纳塞塔（Christopher J. Nassetta）在此次对话的主旨发言环节发表主题演讲，强调了希尔顿集团对旅游行业复苏的信心以及旅行联结世界的力量。

图为希尔顿集团全球总裁兼首席执行官、美国旅游协会主席克里斯托弗· 纳塞塔在第14届中美旅游高层对话上发表主题演讲。

“中国是全球旅游经济增长的重要引擎。中国市场也是希尔顿集团全球除美国以外最大的区域市场。我们非常振奋地看到中国为欢迎国际游客做出的各项举措和承诺，也对中国旅游行业的全面复苏充满信心。” 克里斯托弗·纳塞塔表示，“希尔顿集团始终相信，旅行是一股无坚不摧的向善力量。身处行业全新的黄金年代，我们非常荣幸能够为国际交流和行业发展贡献力量，并为中国宾客带来多元化的旅宿新体验。”

记者从希尔顿集团了解到，克里斯托弗·纳塞塔在此次访华期间，与希尔顿集团亚太区总裁艾伦·瓦茨、希尔顿集团大中华区及蒙古总裁钱进及其他管理团队成员走访了西安曲江希尔顿嘉悦里酒店、西安富力希尔顿酒店，与团队成员及业主伙伴交流互动，并探访了在建的西安华尔道夫酒店。据介绍，西安华尔道夫酒店计划于2026年开业，将是这一传承百年的标志性奢华酒店品牌在“十三朝古都”西安的首次揭幕。

据了解，自1988年在上海开设中国内地第一家酒店至今，希尔顿集团已成为目前在华发展最快的国际酒店集团之一。截至2024年4月，希尔顿集团在中国运营660多家酒店，覆盖10大品牌和210多个目的地。自2020年至今，希尔顿集团保持了每年在华新开业酒店超100家的发展速度。（经济日报记者 朱琳）

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