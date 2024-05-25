人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

希尔顿集团全球总裁兼首席执行官：中国是全球旅游经济增长的重要引擎

2024年05月25日11:31 | 来源：经济日报新闻客户端
小字号

5月22日，第14届中美旅游高层对话在陕西西安开幕。希尔顿集团全球总裁兼首席执行官、美国旅游协会主席克里斯托弗·纳塞塔（Christopher J. Nassetta）在此次对话的主旨发言环节发表主题演讲，强调了希尔顿集团对旅游行业复苏的信心以及旅行联结世界的力量。

图为希尔顿集团全球总裁兼首席执行官、美国旅游协会主席克里斯托弗· 纳塞塔在第14届中美旅游高层对话上发表主题演讲。

图为希尔顿集团全球总裁兼首席执行官、美国旅游协会主席克里斯托弗· 纳塞塔在第14届中美旅游高层对话上发表主题演讲。

“中国是全球旅游经济增长的重要引擎。中国市场也是希尔顿集团全球除美国以外最大的区域市场。我们非常振奋地看到中国为欢迎国际游客做出的各项举措和承诺，也对中国旅游行业的全面复苏充满信心。” 克里斯托弗·纳塞塔表示，“希尔顿集团始终相信，旅行是一股无坚不摧的向善力量。身处行业全新的黄金年代，我们非常荣幸能够为国际交流和行业发展贡献力量，并为中国宾客带来多元化的旅宿新体验。”

记者从希尔顿集团了解到，克里斯托弗·纳塞塔在此次访华期间，与希尔顿集团亚太区总裁艾伦·瓦茨、希尔顿集团大中华区及蒙古总裁钱进及其他管理团队成员走访了西安曲江希尔顿嘉悦里酒店、西安富力希尔顿酒店，与团队成员及业主伙伴交流互动，并探访了在建的西安华尔道夫酒店。据介绍，西安华尔道夫酒店计划于2026年开业，将是这一传承百年的标志性奢华酒店品牌在“十三朝古都”西安的首次揭幕。

据了解，自1988年在上海开设中国内地第一家酒店至今，希尔顿集团已成为目前在华发展最快的国际酒店集团之一。截至2024年4月，希尔顿集团在中国运营660多家酒店，覆盖10大品牌和210多个目的地。自2020年至今，希尔顿集团保持了每年在华新开业酒店超100家的发展速度。（经济日报记者 朱琳）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部