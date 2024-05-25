中新网5月24日电 综合报道，新一轮巴以冲突持续延宕，加沙人道主义局势备受关注。然而，美国为向加沙运送援助斥巨资建造的海上码头，运作效率却远低于预期，并被指在作秀。另一方面，美国政府一边呼吁加沙停火一边又表示不会停止对以军援，被批在加沙问题上的表现“虚伪”。

还有巴勒斯坦民众对美国提出质疑，称“我们知道美国从未支持过巴勒斯坦事业，所以难以相信美国会援助我们，而且会不要任何回报。”

码头作用远低预期

美国被指作秀

5月16日，美国耗时两个月、花费据称3亿美元，在加沙地带海岸建造的临时码头完工。但是，该码头自开始运营以来，效率远低于预期，甚至至今未能发挥实质性作用。

上周末，由于绝望的加沙民众拦截了从码头运输物资的卡车，运送行动被暂停。联合国仓库方面19日和20日都没有收到美国码头运来的物资。截至21日，该码头运转五天以来，仍未能向巴勒斯坦人分发任何物资。

五角大楼发言人帕特·莱德少将21日表示，美国正在同以色列和联合国合作，为安全运送17日以来运往加沙的569吨援助物资，建立安全的“替代路线”。

他表示，“我们确实预计将在未来几天内分发援助，当然，如果条件允许的话。”

另一方面，从塞浦路斯中转集结运往加沙海岸的援助物资，也低于五角大楼最初的估计。美军方此前的目标是，每天通过码头向加沙运送约500吨人道主义物资。

现实是，该码头运转5天后，上岸的569吨物资仍未成功运输分发。该码头提供援助的实际效率远远低于预期。

有巴勒斯坦民众对美式援助提出质疑，“他们说这是援助，但是大家很忧虑。这是援助还是别的什么？我们知道美国从未支持过巴勒斯坦事业，所以难以相信美国会援助我们，而且会不要任何回报。”

卡塔尔半岛电视台记者加布里埃尔·埃利桑多22日在社交媒体平台X上发文表示，“这个码头的开端太糟糕了。”因为码头前五天几乎没有提供任何有意义的东西。他认为，美国这样做，是在搞公关、作秀。

对以军援永远没红灯？

美国被批“虚伪”

加沙冲突持续延宕，停火前景仍不明朗，炮火也阻碍了联合国分发物资。据美联社报道，21日，由于安全问题，联合国暂停了在加沙南部城市拉法的食品分发。

联合国高级援助官员埃德姆·沃索尔努21日表示，因为拉法口岸关闭，为加沙巴勒斯坦人提供的食物和药品，在埃及堆积如山。

联合国警告称，该地区的人道主义行动接近崩溃。沃索尔努也说，“我们无法用言语来描述加沙正在发生的事情。我们把它描述为一场灾难，一场噩梦，人间地狱。就是所有这些，而且更糟。”

本轮巴以冲突延宕数月，以色列在加沙的军事行动已造成3万多巴勒斯坦人丧生。停火止战已成为国际社会的主流呼声，但是，美国一边呼吁立即停火，另一边对以色列的军事援助不断，被指在加沙问题上展示“虚伪”一面。

4月24日，美国总统拜登曾签署法案，将向以色列提供260亿美元的军事援助和人道主义援助。

近日，拜登政府告知美国国会议员，将向以色列额外提供价值超过10亿美元的武器和弹药，包括价值7亿美元的坦克弹药、5亿美元的战术车辆和6千万美元的迫击炮弹。

虽然拜登政府此前曾表示暂停向以色列交付一批武器弹药，但是美国军援以色列的计划并未改变。

美国国务卿布林肯日前出席美参议院外交关系委员会的听证会时甚至强调，拜登政府只是“暂停运输了部分武器”，并没有停止向以色列提供武器。“拜登政府会确保，以色列拥有所需的一切来进行防卫。”

分析也指出，考虑到选举年的政治需要，美国暂停部分军援的举动，只是为减轻拜登政府国内外压力的权宜之计。美国不可能中断对以色列的军事援助。在以色列看来，“美国对以色列的红牌永远不会到来”。(完)

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