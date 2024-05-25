中国日报网5月24日电 美国《福布斯》杂志网站近日刊文称，美国日前宣布对中国的电动汽车、太阳能电池等产品加征高额关税，引发了环保组织、行业观察家及分析师的广泛批评。专家们普遍认为，这一措施不仅无助于推动美国的能源转型，反而会阻碍美国汽车工业的未来发展。

文章称，批评人士指出，由于美国在电动汽车研发和可再生能源制造业方面落后于中国多年，仅靠拖延时间或无助于刺激美国乃至全世界摆脱化石燃料。

环保组织生物多样性中心的丹尼尔·贝克尔警告说，加征关税可能会产生与20世纪70年代美国汽车行业保护主义政策相同的负面效果，即导致美国汽车行业停滞不前和竞争力下降。他担心，如果美国汽车制造商不必与外国公司竞争，他们可能会放弃生产电动汽车，从而使市场转向中国的电动汽车制造商。

美国汽车行业资深人士、咨询公司 Automobility首席执行官比尔·拉索对美国加征关税感到失望。他指出，这一措施实际上是向现状的投降，而非提升美国汽车行业的竞争力。拉索警告说，随着全球工业转向不再依赖石油技术，美国汽车工业将不可避免地“缓慢消亡”。

《福布斯》网站报道截图

此外，德国西门子能源公司首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫认为，“没有中国的能源转型是行不通的”，并警告说，试图在没有任何中国供应的情况下建造风力涡轮机几乎是不可能的。

评论员史蒂文·拉特纳在《纽约时报》上撰文指出，大多数现有的关税研究发现，关税不仅提高了消费价格，而且非但不能保障就业，通常还会导致失业。

《福布斯》报道称，有分析认为，拜登政府在11月总统大选前采取强硬对华立场，可能是为了赢得选票。然而，从长远来看，这种为了捞取政治筹码的做法可能会对美国经济和全球环境造成严重的负面影响。

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