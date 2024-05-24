新华社西安5月24日电（记者付瑞霞、陈晨、马玉洁）“让我来将你摘下，送给别人家，茉莉花呀茉莉花……”5月22日，在陕西西安举办的第14届中美旅游高层对话上，中美两国学生用中文合唱经典民歌《茉莉花》。悠扬婉转的合唱歌声，传达出两国人民相向而行的交流意愿。

当天，中美两国政府、机构、地方和企业代表近400人出席了这场主题为“旅游促进中美人文交流”的对话活动。这是继2019年之后，该对话时隔5年“重启”。

5月22日，中美两国学生在第14届中美旅游高层对话开幕式上合唱。新华社记者 邵瑞 摄

2007年，中美双方共同发起并建立了中美旅游高层对话机制，为两国旅游交流和高质量合作创造出良好条件。2016年“中美旅游年”期间，双方举办了100多项交流活动，双向交流人次突破500万大关。2019年，中国赴美约280万人次，美国来华240万人次，中美互为重要的旅游客源市场和旅游目的地。

后疫情时代中美旅游高层对话首次登场，双方与会人士对合作前景和潜力寄予厚望。

“作为彼此重要的客源市场、旅游目的地和产业合作伙伴，中美双方在旅游项目投资、旅行服务、组团接待、住宿品牌和零售渠道等方面合作前景广阔。”中国旅游研究院院长戴斌说。

在美国旅游界人士眼中，中国更是极为重要的客源市场。

美国商务部助理部长格兰特·哈里斯表示，美国制定了到2027年、每年吸引9000万国际游客的目标，能否实现的一个重要因素就是，“美国旅游业能否吸引更多中国游客”。

西安大雁塔景色（2023年11月17日摄，无人机照片）。新华社记者 邵瑞 摄

“在未来十年以及更长时间，美国和中国将在推动国际旅游增长方面发挥巨大作用。”希尔顿集团全球总裁兼美国旅游协会主席克里斯托弗·纳塞塔认为，对于两国乃至全球经济的持续健康发展，双方的交流合作至关重要。

为进一步便利中外人员往来，一段时间以来，中国持续优化签证政策，跨境旅游业迎来利好。

“去年美国游客占我们接待外国游客数量的9%。近期，中国政府实施外国旅游团乘坐游轮入境免签政策，游轮合作迎来广阔前景。”中国旅游集团总经理王海民期待与美国业界同行加强合作，共享中国巨大的旅游市场。

美方人士也表达了为中国游客提供更加便利签证服务的意愿。

“在全球签证签发网络当中，中国一直占有举足轻重的地位。”对话活动现场，美国国务院官员朱莉·斯塔夫特介绍了美国签证政策的调整。

与此同时，中国各地提升入境游便利水平的措施也在陆续落地。越来越多外国游客发现，赴华旅游更加顺畅，支付服务也更为便捷。

中国民航局此前发布的消息，自今年3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。

这是5月14日在美国加利福尼亚州马林县拍摄的云海。新华社发（李建国摄）

“中美作为全球两大航空运输市场，在全世界十大航司中占据多席，有着遍布全球的航线网络。”中国东方航空集团有限公司副总经理万庆朝认为，架起跨越太平洋的空中桥梁，是双方航司共同的责任。

“根据我们的数据，有10个国家贡献了外国游客在华消费的约80%。”美国维萨公司亚太区董事长柯如龙说，该公司已与中方合作，通过一系列项目使银行卡更好为来华外国游客和中国商户服务。

腾讯金融科技外汇业务负责人戴海勇说，该公司推出了境外电子钱包在境内扫码支付的方案，未来将继续进行支付产品的探索和创新，进一步提升外籍来华人士移动支付体验。

旅游是中美两国人民交往交流、相知相近的重要桥梁。得益于多重利好，中美人员往来正持续升温。“中国公民赴美旅游快速复苏，2023年美国重归中国公民长线出境旅游目的地第一位。”戴斌说。

“本次中美旅游高层对话的举办，让中美两国人民都看到，‘双向奔赴’的大门是敞开的。”西北大学旅游管理系主任梁学成说，这对于促进两国旅游经济复苏和发展、推进中美人文交流、深化人民相互理解具有重要意义。（参与采写：蔡馨逸、张思洁）

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