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“光影里的宁波——全球‘百企百展’首展”在柬埔寨开幕

2024年05月24日09:25 | 来源：人民网-国际频道
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中柬嘉宾共同为图片展开幕式揭幕。（摄影/人民画报社乔振祺）

中柬嘉宾共同为图片展开幕式揭幕。主办方供图

人民网北京5月23日电 （记者苑基荣）5月23日，由宁波市对外传播中心、中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、柬埔寨宁波商会主办，东盟头条新闻社协办的“光影里的宁波——全球‘百企百展’首展”开幕式在柬埔寨金边举行。

中国驻柬埔寨使馆公使衔参赞陈聪，柬埔寨旅游部国务秘书钱明光，柬埔寨新闻部国务秘书青廉，柬埔寨新闻部顾问兼广电总局副局长尊占皮隆，柬埔寨川渝总商会会长郑贤江，柬埔寨浙江工商联合会会长、柬埔寨中国商会副会长兼副秘书长胡建海，柬埔寨宁波商会会长沈琦辉等来自中柬两国的政府官员、商界代表、媒体代表百余人出席了图片展开幕式。

2024年是“中柬人文交流年”，本次“光影里的宁波——全球‘百企百展’首展”以“机遇中国 同行宁波”为主题，精选90余幅优秀摄影作品，通过光与影的艺术，生动讲述中国故事、浙江故事、宁波故事，让柬埔寨人民能够近距离感受中国的传统文化和现代发展，为中柬两国人民相知相亲搭建友谊平台。展览在狮丹努金边工厂设置主展区，在柬埔寨吴哥经典艺术馆设置精品展区，均免费向柬埔寨民众开放，展期为5月23日至29日。

陈聪在开幕式致辞中表示，柬埔寨人民高度关注中国的发展成就，对中国文化历史有浓厚兴趣，本次图片展能够让柬埔寨人民直观感受到中国的秀美山川、博大文明和广阔发展机遇。中柬人民的友好交往从来都是相互吸引、双向奔赴。希望通过更多的中柬人文交流活动，促进彼此民心相通和文化交流互鉴，推动双方在共同发展进步的道路上继续携手前行，为两国和两国人民带来更多福祉，使中柬命运共同体建设成为构建人类命运共同体的标杆和典范。

钱明光指出，此次图片展不仅是艺术的展现，也是文化和旅游资源推广的重要平台。中国的壮丽山河和深厚文化底蕴对柬埔寨游客有着巨大的吸引力，柬埔寨的自然风光和悠久历史也为中国游客提供了独特的旅游体验。旅游合作是人文交流的重要组成部分，未来要进一步加强旅游领域的合作，共同推动两国旅游业的繁荣发展，增进两国人民之间的了解和友谊。

青廉表示，图片展让柬埔寨人民更加了解中国，特别是宁波市的变化与发展。今年是“中柬人文交流年”，柬埔寨欢迎更多中国朋友来旅游、投资，双方将共同努力实现互利共赢，促进经济繁荣，深化人文交流合作。

尊占皮隆表示，此次图片展具有重要意义，不仅是一场视觉盛宴，更为两国人民增进交流搭建了一座文化桥梁，为促进柬中民心相通发挥了积极作用。两国之间的文化交流源远流长，期待未来能够有更多的人文交流活动展开，让更多人了解和关注柬中两国的文化魅力。

狮丹努金边工厂柬埔寨员工观看展览。（摄影/人民画报社乔振祺）

狮丹努金边工厂柬埔寨员工观看展览。主办方供图

据了解，“光影里的宁波——全球‘百企百展’”计划将在宁波企业的100家海外工厂进行巡回展览，首期展览在柬埔寨金边的宁波工厂群举行，覆盖柬埔寨员工总数达10万人。

(责编：于洋、杨牧)

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