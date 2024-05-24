章思远

近日，中国外交部、商务部接连出台措施，对美国有关人员和企业打出了反制“三连击”。5月20日，商务部宣布对通用原子航空系统公司等3家美国企业采取不可靠实体清单措施。21日，外交部令第6号公布，宣布对近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权和领土完整、侵犯中国利益言行的美国威斯康星州前联邦众议员麦克·加拉格尔采取反制措施。22日，外交部令第7号公布，宣布对12家美国军工企业及10名高级管理人员采取反制措施。反制措施在短时间内密集出台，干脆利落，充分展现了中国采取一切必要措施捍卫自身利益的坚定意志。

中国采取反制措施有理有据，理所应当。美国通用原子航空系统公司等企业参与对台湾地区军售，美国凯普拉格斯公司规避《不可靠实体清单规定》等相关规定，将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业，严重损害中国主权和利益。加拉格尔曾任美国众议院所谓对华“战略竞争特别委员会”主席，极力鼓吹对华打压限制，频繁插手台湾问题，上蹿下跳，严重损害了中国的国家利益。一段时间以来，美国无视中国在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。同时，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害了中国主权和领土完整。中国依据2021年6月10日第十三届全国人大常委会通过的《中华人民共和国反外国制裁法》，对美国有关人员和企业采取反制措施，合情合理合法，不容置喙。

中国向来秉持以和为贵的精神，坚定不移走和平发展道路，坚持互利共赢的开放战略，推动构建人类命运共同体。可信、可爱、可敬的中国形象在国际上有口皆碑。但这绝不意味着中国会对恶意诋毁攻击中国、损害中国利益和尊严的言行放任不管。毛泽东主席曾说过，“对无理的摩擦我们是决不容忍姑息的，我们要抱定‘人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人’的原则”。对于恶意言行，中国有能力做出必要的、正当的和正义的回应。

美国常以各种理由单方面制裁中国人员和企业，肆意打压中国发展，损害中国主权和利益。对中国的合理反制，美国却急得跳脚。美国总统国家安全事务助理沙利文在记者会上表示反对中国采取相关反制措施，却丝毫不提美国已累计将1600多家中国实体和个人列入各种制裁清单。美国一方面声称不寻求打压遏制中国发展，不寻求与中国“脱钩”，另一方面却我行我素，无视中国关切和自身所作承诺，不断拉长对华制裁打压的单子。美国幻想中国会默默吞下国家利益受损的苦果，实在是打错了如意算盘。最近出台的反制措施充分证明，中国维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，对于顽固遏华反华的任何人、任何组织，中国都将依法予以严惩。

美国人要明白，今天的中国早已不是百年前的中国，外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代，已经一去不复返了。美国肆无忌惮制裁中国实体和个人，而不受任何惩罚的日子，也一去不复返了。奉劝美国不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。来而不往非礼也，中国的反制只是第一步。如果美国不停止侵犯中国的利益，不停止对中国个人和企业的非法制裁，不收起充当教师爷的无赖心态，那美国终将会为自身的愚蠢和傲慢付出更大代价。让我们拭目以待。

（作者是国际问题观察员）

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