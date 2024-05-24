人民网开罗5月23日电 （记者黄培昭）中国驻埃及使馆日前在《开罗宣言》签署地——位于开罗的米娜豪斯酒店举办“命运与共，携手同行”主题交流会。埃及外交部、议会、政党及阿盟高级官员、前政要、智库学者等近70人出席，15家阿拉伯主流媒体与会。

中国驻阿拉伯埃及共和国特命全权大使廖力强和与会嘉宾一同观看了《开罗宣言》签署和联大通过第2758号决议的历史照片，并发表主旨讲话。廖力强回顾中国同埃及建交、同阿拉伯国家开启外交关系68年来，双方各领域务实合作取得的丰硕成果。强调这一巨大成就离不开双方坚实的政治基础，赞赏并感谢埃及和阿盟长期以来坚定支持一个中国原则。1971年通过的联大第2758号决议充分反映、郑重确认了一个中国原则，得到国际社会普遍遵守。个别国家蓄意歪曲挑战联大第2758决议的行径绝不会得逞。

与会嘉宾高度评价埃中、阿中关系取得的历史性成就，表示坚定支持一个中国原则，对建设埃中、阿中关系的美好未来充满期待。埃及外交部亚洲事务部助沙欣，参议院外委会主席、共和人民党主席哈齐姆等表示，埃及始终坚定支持联大第2758号决议，坚持一个中国原则，支持中国主权和领土完整，反对干涉中国内政。

阿盟信息司司长哈莱强调，阿盟在众多场合反复强调一个中国原则，不会同台湾进行任何官方合作，反对任何将台湾从中国分裂出去的企图。

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