5月23日在重庆国际博览中心拍摄的西洽会会场外景。新华社记者 张子彧 摄

新华社重庆5月23日电（记者赵宇飞、伍鲲鹏）新时代推动西部大开发座谈会后，以“新西部、新制造、新服务”为主题的国际展会——第六届中国西部国际投资贸易洽谈会23日在重庆开幕，释放出中国坚定扩大开放合作的强烈信号。

来自40个国家和地区以及国内27个省区市的1700余家企业等国内外商协会负责人和专家来渝参展参会，与会者还包括联合国工业发展组织等国内外商协会负责人和专家。

4月23日在重庆召开的新时代推动西部大开发座谈会强调，“要坚持以大开放促进大开发，提高西部地区对内对外开放水平”。推动发展潜力较大的西部地区扩大开放，意味着中国对外开放大门越来越大。

本届西洽会上，196个重大项目集中签约，数量创历届新高，来自俄罗斯、西班牙、日本等12个国家和地区的项目签约落户西部地区。为期4天的展会还将举办全球采购对接会、涉外投资贸易服务对接会等经贸活动。

5月23日，嘉宾在西洽会主宾国白俄罗斯国家馆参观。新华社记者 王全超 摄

“开放才能共赢。”白俄罗斯明斯克州执行委员会主席图尔钦在西洽会上表示，愿进一步拓展两国在贸易投资、工业、能源、文化、旅游等领域合作空间，欢迎更多中国企业到明斯克州投资兴业。

“中国顺应经济全球化历史潮流，坚定扩大开放，分享经济增长带来的发展机遇，为严峻复杂的世界经济注入源源不断的动力。”北京大学国际关系学院教授翟崑说。

今年以来，博鳌亚洲论坛、广交会、全球贸易投资促进峰会等一系列国际会展活动如约而至，年内还将举行服贸会、进博会等国际展会，这是中国构建全方位、多层次、多元化开放合作格局的具体体现。

5月23日，工作人员在西洽会上给观众介绍讲解机器人。新华社记者 张子彧 摄

约占国土面积三分之二的中国西部地区，生产要素成本优势明显，是中国最具发展潜力的区域之一。2023年，西部地区进出口总额达3.7万亿元，较2019年增长37%。

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