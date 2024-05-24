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马来西亚总理：希望美国能够尊重竞争

2024年05月24日08:47 | 来源：新华网
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新华社东京5月23日电（记者钟雅）马来西亚总理安瓦尔23日表示，马来西亚将继续维护与中美两国的合作，希望“美国能够避免过分保守、尊重竞争”。

第29届“亚洲的未来”国际论坛23日在日本东京开幕，本届论坛的主题是“动荡世界中的亚洲领导力”。

安瓦尔在论坛上说，中国是马来西亚重要的近邻，战略意义显著，深化与中国的联系对东盟而言十分有益。

他指出，中国对东盟国家等海外市场投资势头强劲。谈及所谓的“中国经济衰退论”，他表示，中国经济活力依旧，中国政府和中国民众对于外部环境的变化准备充分，能够及时作出相应调整。

安瓦尔说，面对复杂的国际环境，东盟应通过制定恰当的经济政策、发挥经济优势、促进贸易投资等方式，加强团结，提供一份可靠的亚洲方案。“促进东盟团结以及强化东盟整体经济实力至关重要”。他说，2025年马来西亚将担任东盟轮值主席国，其政策重点将是增强成员国经济合作，吸引更多投资和贸易合作机会。

“亚洲的未来”国际论坛自1995年以来每年举行一次，由《日本经济新闻》社主办，是日本最重要的国际会议之一。

(责编：艾雯、张悦)

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