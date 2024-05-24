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外交部：“台独”每兴风作浪一次，捍卫一个中国原则的力度就会加大一分

2024年05月24日08:46 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌23日在回答有关提问时表示，中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训，完全符合国际法和国际惯例，完全正当必要。“台独”分裂势力每兴风作浪一次，中国和国际社会捍卫一个中国原则的力度就会加大一分。

当日例行记者会上，有记者问：关于中方正在台湾岛周边开展的军事演习，一名美军将领今天称，中方军演“令人关切”。发言人对美方言论有何回应？

“台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史事实，也是真实现状，未来绝不会改变。”汪文斌说。

汪文斌说，“台独”是死路一条。中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。一切“台独”分裂行径都将遭到14亿多中国人民迎头痛击，一切“台独”分裂势力都将在中国实现完全统一的历史大势面前撞得头破血流。

“我们敦促美方停止纵容支持‘台独’势力，停止干涉中国内政。任何危害中国国家主权和领土完整的行径，都必将遭到中方坚决有力回击。”汪文斌说。

还有记者问：本周在台湾周边开展演习后，中方是否计划进行更多类似的“惩戒”演习？是否计划进一步升级演习？

汪文斌说，“台独”分裂势力每兴风作浪一次，中国和国际社会捍卫一个中国原则的力度就会加大一分。

(责编：艾雯、张悦)

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