人民网巴黎5月24日电 （记者于超凡）值此中法建交60周年暨中法文化旅游年契机，为进一步推广法国公民赴华旅游免签政策及入境游支付便利措施，中国驻巴黎旅游办事处联合海南航空巴黎办事处于22日在法国巴黎共同主办中国入境游支付便利措施宣讲会暨法国旅行商赴华考察踩线团启动仪式。

中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼进行现场宣介 （活动主办方供图）

中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼介绍，该机构将于5月25日至6月8日组织30位法国旅行商前往重庆、陕西和四川进行踩线考察，这也是近10年来最大规模的法国旅行商赴华考察活动。张郝淼表示，中法同为文化和旅游大国，互为重要的客源国和旅游目的地。中国政府推出的入境游支付便利措施以及中法航空领域进一步互联互通为开展中法双向旅游交流奠定了坚实基础，期待此次考察活动能让法国旅行商亲身体验入境游便利政策，丰富法国赴华旅游产品和线路，为中法旅游合作注入新活力。

此次法国旅行商赴华踩线机票由海南航空提供。海南航空巴黎办事处总经理李亮在致辞中表示，海航目前运营“巴黎—深圳”和“巴黎—重庆”两条直飞航线，从深圳和重庆可便捷中转至北京、上海、西安及香港等主要城市和地区。海航将一如既往为法国旅行商提供优质服务及产品，助力赴华入境游市场加速复苏。

中国驻巴黎旅游办事处旅游顾问详细介绍此次考察团的行程特色，并分享近期组团赴华旅游的组织情况及实际效果。为向赴华旅游团组提供全面便捷的配套服务，来自海南航空、银联国际和中国移动等企业的代表介绍了本次考察的航线、支付政策和国内上网服务，中国银行巴黎分行提供了入境支付便利手册。

中法代表参加启动仪式（活动主办方供图）

法国赴华旅游业务组团社代表纷纷表示，延长免签政策、推出支付和上网等便利措施，以及开通海航“巴黎—重庆”等中法之间新航线，为法国游客赴华解决了现实阻碍，提振了赴华旅游从业者的信心，相信通过双方合作能打造更多赴华旅游精品线路和产品，吸引更多法国游客赴华旅游。

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