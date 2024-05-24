活动现场。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳5月23日电 （记者李强）5月22日，由哈萨克斯坦中国研究中心和KazEvent共同主办的中国科技专题研讨会在阿斯塔纳举行，中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办邢芳芳、哈萨克斯坦中国研究中心主任古尔纳·沙伊梅尔格诺娃出席并致辞，哈中两国各领域知名专家、科学家及高新技术公司代表参加此次活动。

邢芳芳表示，当今世界正面临百年未有之大变局，国际政治经济格局加速重构，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球化时代的科技发展在今天呈现出新的趋势，在大国竞争等地缘政治因素的影响下，全球科技发展呈现出去全球化和分裂化的趋势，一些国家的技术封锁、孤立和“脱钩”行为更是加剧了全球科技体系的分裂。中国面向全球发布了国际科技合作倡议，提出并倡导开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，坚持“科学无国界、惠及全人类”，携手构建全球科技共同体。

沙伊梅尔格诺娃表示，现代科学技术的发展在人们的生活中发挥着巨大的作用。新技术和科学发现帮助我们在生活的各个领域发展、改善和进步，这不仅提高了人们的生活质量，还为解决气候变化、防治疾病、消除贫困等复杂问题提供了机会。

此次研讨会在激烈的讨论后结束，该活动有助于深入了解中国科技进步的战略方向，为中哈两国专家学者提供对话交流的平台，在对话中寻求创新解决方案。

(责编：于洋、杨牧)