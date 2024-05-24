新华社伊朗马什哈德5月23日电（记者王腾飞 沙达提）伊朗23日正式将已故总统莱希安葬在其家乡伊朗东北部城市马什哈德。

5月23日，伊朗已故总统莱希的遗体被送往马什哈德的伊马姆·礼萨圣地。新华社发

5月23日，在伊朗马什哈德的伊马姆·礼萨圣地，民众哀悼已故总统莱希。新华社发

当天，莱希遗体运抵马什哈德机场，随后由灵车送往该市的伊马姆·礼萨圣地。大批民众聚集在灵车经过沿途为莱希送行。很多人手捧莱希遗像，为莱希祷告。还有人高呼反对美国和以色列的口号。由于送行队伍庞大，街道变得十分拥挤，灵车行驶缓慢，途中多次短暂停留。据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引马什哈德市长穆罕默德-礼萨·卡兰达尔的话报道，至少300万人参加送行。

5月23日，在伊朗马什哈德，民众哀悼已故总统莱希。新华社记者 沙达提 摄

在安葬仪式上，人们身着黑衣，手捧莱希遗像，不少人眼中泛着泪花。莱希遗体随后被正式安葬于伊马姆·礼萨圣地。

5月23日，在伊朗马什哈德，民众哀悼已故总统莱希。新华社记者 沙达提 摄

莱希1960年12月出生于马什哈德，2021年6月当选为伊朗第13届总统并于同年8月就职。本月19日，莱希等人所乘直升机在伊朗西北部山区坠毁，机上人员全部遇难。伊朗政府20日宣布举行为期5天的全国哀悼，并于22日在首都德黑兰为莱希等直升机事故遇难人员举行了集体葬礼。（参与记者：李振北）

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