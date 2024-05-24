新华社联合国5月23日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪23日在联合国大会表决“设立斯雷布雷尼察种族灭绝国际日”决议草案前的解释性发言中表示，中方一贯尊重波黑国家主权、独立和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的自主选择。中方将继续致力于发展同波黑各族人民友好关系，为维护波黑和平稳定以及地区安宁发挥建设性作用。

傅聪说，波黑自独立以来，一直在寻求和平与发展的道路上艰辛探索。作为巴尔干地区的重要国家，波黑实现多族裔和谐共处，国家保持和平、稳定和发展，符合地区各国和国际社会的共同利益。

傅聪说，上世纪90年代发生在前南斯拉夫地区的冲突，是历史上的黑暗一页。各族人民都有无辜平民死亡，斯雷布雷尼察惨剧更是令人痛惜。中方一直主张不忘历史，以史为鉴，防止悲剧重演，希望波黑各族展现包容与和解，团结一致向前看，共同维护国家和平稳定，促进经济社会发展。在《代顿和平协议》即将迎来签署30周年之际，中方期待波黑各族在国际社会支持下，致力于共同维护《代顿和平协议》所设立的制度框架，就事关国家发展稳定的重大政策问题寻求共识，在巩固民族和解与推进国家建设的道路上取得更大进展。

傅聪表示，关于大会即将表决的这项决议草案，中方注意到草案在波黑国内引发巨大争议，有关地区国家和会员国也对此表达了强烈意见。中方多次呼吁，应该就决议草案同重要当事方及会员国充分沟通，在协商一致基础上推进有关进程。仓促表决尚存重大分歧的草案，与推动波黑国内和地区国家和解和睦的精神不符，与维护西巴尔干地区和整个欧洲和平稳定的期盼不符，也与通过设立国际日展现会员国团结的初衷不符。为此，中方将不得不对决议草案投反对票。

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