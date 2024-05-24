本报宁波5月23日电 （记者高石、周輖）23日，以“协同共发展 合作创未来”为主题的中国—中东欧国家联合商会第八次会议在浙江宁波举行。会议由中国贸促会主办，来自中国和中东欧国家的政企代表和专家学者等约380人与会。

中国贸促会副会长、中国国际商会副会长陈建安表示，作为中国—中东欧国家立体合作架构的重要组成部分，联合商会聚合了庞大的企业资源，具有桥梁性、网络性、灵活性、代表性的独特优势，在中国—中东欧国家经贸合作中发挥着重要作用。

波兰投资贸易局局长安德鲁·德哈在贺信中表示，中国—中东欧合作机制为想要投资欧洲的中国公司和想要投资中国的外国公司搭建了平台，创造了机遇。

宁波市副市长李关定表示，宁波将依托相关机制性活动平台，以更务实的举措、更主动的姿态，服务中国深化与中东欧国家的合作交流。

中国—中东欧国家联合商会是根据2013年《中国—中东欧国家合作布加勒斯特纲要》，由中国和波兰共同发起，并邀请其他中东欧国家商协会及贸易投资促进机构自愿加入的非营利性机制。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 15 版）

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