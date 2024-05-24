本报记者 禹丽敏

斯洛伐克电动汽车协会公布的最新数据显示，目前斯洛伐克全国共有1800个电动汽车充电站，政府已拨款5000万欧元用于增设充电基础设施，目标是到2026年底新增至少3000个充电站。该协会预计，2025年斯洛伐克电动汽车注册量增长率将达10%，到2030年将达39%。

汽车工业是斯洛伐克的传统产业之一，全国直接或间接从事汽车制造工作的人口超过26万。当前，电动汽车等新能源汽车在斯洛伐克的销量占比为3%左右，低于欧洲平均水平。欧盟理事会此前宣布，从2035年起欧盟境内将禁止销售非零碳排放的新燃油车。面对汽车行业的电动化转型，斯洛伐克出台政策措施以适应新形势发展。

2019年，斯洛伐克启动实施《电动汽车发展行动计划》，2023年6月又批准了更新版的《电动汽车发展行动计划》。该计划分为3大类、16项措施，旨在减少交通运输中的碳排放，促进电动汽车在斯洛伐克的普及和应用，为斯洛伐克汽车工业转型做好准备。欧盟委员会前不久批准了一项针对斯洛伐克的总额为2.67亿欧元的国家援助计划，用于支持沃尔沃公司在斯洛伐克科希策周边新建一家电动汽车工厂，沃尔沃公司也将对该项目投资12亿欧元。汽车工厂建成后预计每年可生产25万辆电动汽车，并有望创造1.2万个直接和间接就业岗位。

2023年11月，中国动力电池企业国轩高科和斯洛伐克电池制造商InoBat签署了一份谅解备忘录，双方计划在布拉迪斯拉发东部93公里处建设一个电动汽车电池工厂。斯洛伐克经济部介绍，两家公司组建的合资企业计划于2026年开始在新工厂生产电动汽车电池，新工厂将创造约1500个工作岗位。斯洛伐克经济部部长萨科娃表示，该电池工厂的建设有助于推动汽车行业的电动化转型，对斯洛伐克汽车行业的未来发展、国家经济增长都至关重要。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 15 版）

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