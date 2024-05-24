本报记者 宋亦然

智利央行日前公布的数据显示，今年一季度智利国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，为2022年第二季度以来最高增速。智利财政部部长马塞尔表示，在利率下降、消费复苏和出口增长等因素共同作用下，一季度经济延续了2023年中期以来的增长势头。智利财政部将今年GDP增速预期从2.5%上调至2.7%，并预计未来5年内经济平均增速为2.3%。

为推动经济加快复苏，智利政府连续出台积极的货币政策和财政政策，努力挖掘长期增长潜力。目前，智利整体经济活动逐步企稳，国家风险和经济不确定性指标也回落至新冠疫情前水平。

智利政府日前公布了2024年至2028年期间基础设施特许经营权项目实施计划。未来5年，智利共计划实施24个基础设施类的特许经营权项目，涵盖高速公路、缆车、火车、海水淡化以及灾害预警等多个领域，总金额达176亿美元，预计在施工阶段将创造3.2万个就业岗位。

数据显示，今年上半年，智利的公共投资规模同比增长42%。智利中央政府表示将把940亿智利比索（1美元约合883智利比索）的采矿特许权资源分配给各市政府，另外同等金额的特许权资源将被分配给大区政府，以通过公共投资提振经济。智利财政部不久前还宣布，行政部门和国会之间已达成协议，将为21个涉及经济增长、社会进步等重大议题的立法项目提供快速通道。

智利矿产资源丰富，尤其是铜、锂、钼等储量居世界前列，矿业也是智利支柱产业，为全国提供了10%的工作机会。去年4月，智利总统博里奇发布国家锂资源开发战略，宣布国家将参与锂资源开发全流程。博里奇说，智利拥有重要的锂资源储备，抓住锂资源开发机遇对智利实现经济可持续发展非常重要。根据智利政府官网日前发布的信息，智利国家铜业公司牵头的公私联盟推动阿塔卡马盐湖锂产业开发取得积极进展，为实现经济可持续增长提供了重要机遇。今年一季度，智利采矿业增长8.2%。智利国家矿业协会预测，今年智利采矿业将增长5%，占智利GDP比重有望提升至13%。

外贸是智利经济增长的重要动力。2008年，智利车厘子正式获准进入中国市场。去年12月，智利桃、杏等鲜食核果获批对华出口。这意味着智利出口的所有品类水果都已获批进入中国市场。智利与中国签订植物检疫、有机食品认证和发展示范农场等多份谅解备忘录，与越南调整了肉类和水果贸易协定，与韩国开展自贸协定谈判，旨在加强与各国的贸易往来以提升智利产品的国际竞争力。

智利天主教大学拉丁美洲经济和社会政策中心宏观经济协调员赫尔曼·冈萨雷斯认为，智利经济增长前景良好，同时还需解决提高生产率、加大投资力度和创造更多就业岗位等问题。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 15 版）

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