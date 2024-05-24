本报记者 管克江

阿联酋迪拜一家先进制造工厂内，工作人员在检查设备。

哈立德摄

沙特基础工业公司的一处石化基地内，工作人员在开展日常检查工作。石油化工产业是沙特支柱产业之一。

戴秋芸摄

普华永道近日发布的报告显示，尽管受到油价波动和地区形势动荡影响，中东国家的经济多元化进程仍将保持韧性，非石油领域制造业保持蓬勃发展势头。近年来，中东地区多国在推动经济多元化过程中，高度重视发展制造业，纷纷制定国家战略、推出鼓励措施，带动制造业在经济中的地位不断提升。

阿联酋——

发展先进制造业

提升工业竞争力

全球规模最大的滑雪板制造工厂——迪拜滑雪板工厂，每年可生产30万块滑雪板，而它却位于阿联酋迪拜干旱炎热的沙漠中。这里能够开办产能如此大的滑雪板工厂，一个重要原因在于迪拜的复合材料工业发达，同时全球最大的室内滑雪场也在迪拜。滑雪场距滑雪板制造工厂仅15分钟车程，为产品生产提供了必不可少的测试环境。

迪拜滑雪板工厂是阿联酋近年来致力于发展制造业、推动经济多元转型的一个缩影。2017年，阿联酋政府发布“第四次工业革命战略”，希望通过促进创新和发展未来技术，提高先进制造业对经济发展的贡献。2020年，阿联酋成立工业和先进技术部，并于2021年发布国家工业战略“3000亿行动”，目标是到2031年，工业产值从1330亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）增长到3000亿迪拉姆，设立1.35万家中小企业，在全球工业竞争力指数中力争达到前25名。

为此，阿联酋明确了11个关键工业领域，如食品和饮料、制药、电子产品、化工、机械、航空等，并采取多项政策举措：“技术转型项目”旨在增强工业部门的竞争力，该项目制定了153项技术转型方案，鼓励相关企业加大先进技术投资；“实业家计划”通过政府与企业合作，培训并提升人才技能……阿联酋政府还与金融机构合作，更好满足企业资金需求。2023年，阿联酋政府与阿联酋发展银行、阿布扎比第一银行和马士礼格银行合作，向制造业企业提供了53亿迪拉姆的支持。

当前，非石油经济占阿联酋国内生产总值比例已超70%，其中制造业是重点发展领域。不少阿联酋制造企业已成为世界知名企业。比如，阿联酋环球铝业集团是世界十大铝业巨头之一，2023年销售收入80亿美元；陶瓷餐具企业皇家瓷器的年销售额超过10亿美元。

阿联酋工业和先进技术部部长苏尔坦·贾比尔近日表示，2023年阿联酋工业产值达到1970亿迪拉姆，同比增长49%。工业产品出口达到1870亿迪拉姆，增长了60%。根据联合国工业发展组织发布的全球工业竞争力指数，2023年，阿联酋名列阿拉伯国家第一位，全球排名比2020年上升7位，为第二十九位。苏尔坦表示，阿联酋政府将不断推出新的政策举措，支持制造业实现跨越式发展，为阿联酋战略转型提供支撑。

沙特阿拉伯——

实施国家工业战略

推出“沙特制造”项目

沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫近日在卡塔尔多哈参加一场投资会议时表示，为支持私营企业参与工矿业发展，沙特政府将为一些工业项目提供最高75%的融资支持。他指出，沙特发展制造业具有丰富资源和良好基础设施，前景广阔。沙特鼓励包括外国投资者在内的私营企业参与沙特制造业，这也是沙特国家工业战略一贯提倡的。

在沙特“2030愿景”下，沙特政府2022年10月宣布启动国家工业战略，并成立工业最高委员会，负责制定工业部门治理模式、监督行业发展。根据该战略，沙特将重点发展12个制造行业，包括航空、汽车、制药、机械、采矿、食品加工等。沙特计划到2030年，使制造业国内生产总值增加两倍，工业出口价值提高至5570亿沙特里亚尔（1美元约合3.75沙特里亚尔），对工业的额外投资总额将增加到1.3万亿沙特里亚尔，工厂数量到2035年将增加至3.6万家，其中4000家实现全自动生产。

沙特国家工业和矿产信息中心的最新统计显示，截至今年1月，沙特在建或已经建成的制造业工厂有11672家，总投资额1.54万亿沙特里亚尔。沙特还拟将采矿业发展为继石油、化工后的第三大支柱行业。目前，沙特工业和矿产资源部已颁发工业许可证1300个，吸引了324亿美元的相关投资。

为鼓励本地化生产，沙特于2020年推出“沙特制造”项目，施耐德电气、现代汽车、艾默生等跨国公司已在沙特设立工厂。去年10月，沙特公共投资基金与倍耐力签署了一份合资协议，在沙特建设一家年产350万条轮胎的工厂，预计将于2026年投产。该工厂将生产倍耐力品牌汽车轮胎，并开发新的本土品牌，面向沙特国内和地区市场销售。沙特基础工业公司设立了创新之家，根据国家工业战略设定的12个重点行业，同合作伙伴携手开展技术创新和营销。

据沙特经济和计划部最新统计，2023年该国非石油经济在国内生产总值中的占比首次达到50%，约1.7万亿沙特里亚尔。2024年3月，利雅得银行沙特采购经理指数为57，高于50的荣枯线。沙特工业和矿产资源副大臣哈利勒近日表示，今年第一季度沙特制造业领域获得的私人投资超过70亿沙特里亚尔。政府将进一步鼓励私人投资，提高产能，实现国家工业战略目标。

摩洛哥——

重点发展优势产业

制定多项优惠政策

去年底，摩洛哥汽车制造商尼奥举行盛大仪式，庆祝该国首批国产汽车交付。这款名为“尼奥”的紧凑型两厢小轿车售价2万美元，预计3年内年销售量可达1.5万辆，并将逐步生产纯电动汽车。

尼奥的投产凸显摩洛哥发展汽车产业的良好基础和雄心。摩洛哥紧邻欧洲，与欧盟国家和其他阿拉伯国家等均签署了自贸协定，工业产品可以免关税出口到相关国家。欧洲不少企业在摩洛哥设厂。从上世纪50年代起，摩洛哥相关企业就与意大利菲亚特汽车集团合作，开始生产汽车。法国雷诺、标致雪铁龙集团也先后在摩洛哥设立汽车工厂。2022年底，欧洲汽车公司斯特兰蒂斯宣布为其在摩洛哥的工厂追加3亿美元投资，将产能提高一倍。

近年来，摩洛哥政府为发展工业推出了多项政策，“绿色摩洛哥计划”“工业加速计划”等为工业发展规划了目标。摩洛哥在全国设立了7个特别经济区、119个工业区，在这些地区设立的工厂首个5年免税，而后享受优惠税率。

如今，摩洛哥已成为非洲最大的汽车生产基地，每年汽车产能70万辆。2023年，摩洛哥汽车及其产品出口额139亿美元，同比增长27%。联合国贸发会议的报告认为，摩洛哥的汽车产业发展堪称范例，已从基本汽车组装发展成综合汽车制造和研发中心。汽车产业创造了22万个就业机会，并带动230多个一级和二级供应商，使摩洛哥汽车生产的本地化率达到60%。按照摩洛哥政府的目标，到2025年该国汽车产能将达到100万辆，本地化率达80%。

英国赫瑞—瓦特大学迪拜分校教授保罗·霍普金森表示，发展制造业可对经济的多个部门产生促进作用，特别是制造业的创新和技术进步能带动其他经济领域生产率的提升。这是中东国家加快经济多元化进程的重要考量。

中国智库海国图智研究院院长陈定定表示，中东国家积极发展制造业有助于促进地区供应链稳定畅通，在全球能源转型背景下，也为经济可持续发展夯实基础。中国制造业基础雄厚，正加快发展新质生产力。中阿深化制造业合作具有巨大潜力，将为中东国家经济转型注入动力。

（本报迪拜5月23日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)