人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中日韩Z世代媒体访学营在北京启动

2024年05月24日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月23日电  （记者马菲）5月23日，中日韩Z世代媒体访学营启动仪式在北京举行。该访学营活动由人民日报社主办，中日韩三国近30名青年学生和媒体代表参加。

　　今年是中日韩合作启动25周年。来自中日韩三国的嘉宾致辞表示，希望三国青年通过对话交流，增进对彼此的全面认知，加深对三国关系的正确理解，架起友谊之桥、交流之桥、合作之桥，为中日韩合作提供助力和活力。

　　访学营学员在发言中表示，作为Z世代未来媒体人，将用心分享中日韩故事，传递理性客观的声音，增进三国民众的相互认知和友好情谊，为三国合作打下稳定、健康、友好的社会基础。

　　中日韩Z世代媒体访学营学员将在北京和浙江进行为期一周的参访学习，并围绕“文化交流互鉴”“中日韩青年交流”“Z世代媒体人之于三国友好”等议题进行对话交流。

　　人民日报社副总编辑崔士鑫出席启动仪式。日本、韩国驻华使馆，中日韩三国合作秘书处，中国传媒大学等机构代表参加活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部