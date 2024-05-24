本报北京5月23日电 （记者马菲）5月23日，中日韩Z世代媒体访学营启动仪式在北京举行。该访学营活动由人民日报社主办，中日韩三国近30名青年学生和媒体代表参加。

今年是中日韩合作启动25周年。来自中日韩三国的嘉宾致辞表示，希望三国青年通过对话交流，增进对彼此的全面认知，加深对三国关系的正确理解，架起友谊之桥、交流之桥、合作之桥，为中日韩合作提供助力和活力。

访学营学员在发言中表示，作为Z世代未来媒体人，将用心分享中日韩故事，传递理性客观的声音，增进三国民众的相互认知和友好情谊，为三国合作打下稳定、健康、友好的社会基础。

中日韩Z世代媒体访学营学员将在北京和浙江进行为期一周的参访学习，并围绕“文化交流互鉴”“中日韩青年交流”“Z世代媒体人之于三国友好”等议题进行对话交流。

人民日报社副总编辑崔士鑫出席启动仪式。日本、韩国驻华使馆，中日韩三国合作秘书处，中国传媒大学等机构代表参加活动。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 06 版）

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