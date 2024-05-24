本报巴黎5月23日电 （记者于超凡）法国Viva Tech科技创新展22日在巴黎开幕。作为此次展会的重要组成部分，中国馆展示了人工智能、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果，受到广泛关注。

在当天举行的中国馆开幕式上，Viva Tech科技创新展国际部主管朱莉·拉芒代说：“中国馆的加入不仅丰富了本届展会的国际元素，也提供了了解和学习中国最新科技成果的宝贵机会。”中国贸促会驻法国代表处副总代表李文国强调了中法科技交流与合作的重要性。他表示：“中国馆的设立，是中法科技创新合作的新篇章，期待双方在更多领域展开深入合作。”

据中国馆组委会秘书长张井介绍，此次展会上，有近20家来自中国的科技企业在中国馆展示了人工智能、数字化、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果。通过Viva Tech科技创新展这一平台，中国企业不仅展示了自身的产品技术以及国际化的对接需求，也与全球科技界建立了更紧密的联系，推动中法乃至全球层面的科技创新与合作。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

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