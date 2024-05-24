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“全球绿色转型不可或缺的力量”

本报记者 殷 淼
2024年05月24日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国是全球绿色转型不可或缺的力量，是可再生能源发展的积极推动者。”日前，“一带一路”绿色发展国际联盟副理事长、联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆出席瑞典“一带一路”研究所举办的“欧中合作的机遇与挑战”研讨会时如是说。

　　针对一些美国政客和媒体炒作所谓的“产能过剩”，索尔海姆表示：“绿色转型是世界需要的，而中国正在引领这一转型。”他认为，部分西方国家希望中国在这一方面放慢脚步，这与大多数国家的利益背道而驰，也违背了经济学的基本原理。

　　数据显示，中国可再生能源装机容量保持全球领先地位，供应了全球50%的风电和80%的光伏设备。2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。

　　索尔海姆认为，从推动全球绿色发展的角度讲，“共建‘一带一路’倡议尤为重要”。在他看来，共建“一带一路”倡议向世界提供了重要机遇，包括推动完善交通基础设施、分享绿色技术并促进绿色投资、促进文明交流互鉴等。

　　索尔海姆表示，在看待共建“一带一路”倡议带来的发展机遇时，美方应秉持相互尊重与合作的态度。例如，中国拥有强大的基础设施建设能力，美国在一些高科技领域具备优势，双方可以实现合作共赢。事实上，欧洲一些国家正通过共建“一带一路”而获益，希腊比雷埃夫斯港以及正在建设中的匈塞铁路就是很好的例子。

　　“在应对气候变化等全球性挑战上，中国是重要的合作伙伴。”索尔海姆说，面对分歧和矛盾，不同国家应在彼此尊重的基础上通过对话协商来解决。

　　（本报斯德哥尔摩5月23日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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