新华社赫尔辛基5月23日电 5月22日，芬兰总统斯图布在赫尔辛基会见中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰。

石泰峰转达习近平主席的亲切问候。他说，中芬虽相距遥远，但传统友谊深厚，两国关系始终保持良好发展势头。当前，中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。我们愿同芬方一道，落实好两国元首达成的重要共识和习近平主席访欧重要成果，延续中芬友好，扩大各层级交往，加强科技创新、信息通信、节能环保、冬季运动等领域务实合作，共享发展机遇，推动中芬、中欧关系行稳致远，共同维护世界和平稳定。

斯图布请石泰峰转达对习近平主席的良好祝愿。他说，芬兰坚定奉行一个中国政策，祝贺中国经济社会发展取得巨大成就，高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议、三大全球倡议，积极评价中国为促进世界和平稳定繁荣发挥的建设性作用。芬兰将中国视为发展机遇，反对“脱钩断链”，愿与中方密切各层级往来，深化互利合作，加强国际地区事务沟通对话，推动芬中、欧中关系不断向前发展。

应芬兰议会邀请，石泰峰于5月21日至23日率中共代表团访芬。访问期间，石泰峰还会见芬兰议会副议长菲拉托夫，同芬兰前总理、芬企中国办公室董事长阿霍等座谈交流，并调研芬兰创新产业。

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

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