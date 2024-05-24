5月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。双方就推动政治解决乌克兰危机、呼吁局势降温深入交换意见并达成六点共识：

一、呼吁有关各方遵守局势降温“三原则”，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火。

二、认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。各方应为恢复直接对话创造条件，推动局势降温缓和，直至达成全面停火。中巴双方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会。

三、应加大对相关地区人道主义援助，防止出现更大规模的人道主义危机。应避免袭击平民和民用设施，保护妇女、儿童等平民和战俘。支持冲突当事方交换战俘。

四、反对使用大规模杀伤性武器，特别是核武器和生化武器。尽一切可能防止核扩散，避免核危机。

五、反对攻击核电站等和平核设施。各方均应遵守核安全公约等国际法，坚决避免出现人为核事故。

六、反对割裂世界，制造封闭的政治或经济集团。呼吁在能源、货币、金融、贸易、粮食安全以及保护油气管道、海底光缆、电力能源设施、光纤网络等关键基础设施安全问题上加强国际合作，维护全球产业链供应链稳定。

双方欢迎国际社会成员支持并加入以上共识，共同为推动局势降温、劝和促谈发挥建设性作用。

（新华社北京5月23日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

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