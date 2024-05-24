许英明

中国积极支持新能源汽车及其供应链企业优化国际合作，推进新能源汽车贸易合作健康发展，维护相关产业全球供应链稳定畅通运转

当前，全球气候变化挑战严峻，对生态环境和人类经济活动的影响不断上升，全球减排状况与《巴黎协定》的目标要求仍有差距。联合国环境规划署发布《2024年全球资源展望》报告，呼吁全球加速向可持续资源利用模式转型。

新能源汽车产业发展对减少交通领域碳排放具有重要意义。混合动力汽车的耗油量比传统燃油汽车平均低约1/3，纯电动汽车可实现二氧化碳或污染物零排放。联合国政府间气候变化专门委员会在第六次评估报告中指出，新能源汽车为陆上交通部门提供了最大的低碳潜力。在全球加速低碳转型背景下，新能源汽车市场有很大增长潜力。世界资源研究所在《2023年气候行动情况》报告中指出，新能源汽车的发展几乎是2023年全球各项应对气候变化行动中唯一令人满意的类别。未来，如果新能源汽车生产过程中的电力大部分来自可再生能源，其减排贡献和应对气候变化的作用将会更加明显。

作为新能源汽车制造和出口大国，中国不断加强全球产业链合作，推动新能源汽车产业释放更大减排潜力。新能源汽车的产业链较长，且技术复杂，产业发展和减排潜力的释放需要全球产业链通力合作。经过不断发展，中国新能源汽车产业在技术上取得了较大进步。在加大整车出口的同时，不少中国企业加强海外产业链布局，推动当地新能源汽车产业发展。比亚迪在泰国全资投建首个海外乘用车工厂，还将在巴西建设电池材料加工厂。宇通在多个国家实现了客车散件当地组装和技术合作，提升了当地工业化水平。哪吒汽车印尼工厂正式投产下线新车。宁德时代、国轩高科、蜂巢能源等中国电池企业相继在欧洲设厂投产。中国积极支持新能源汽车及其供应链企业优化国际合作，推进新能源汽车贸易合作健康发展，维护相关产业全球供应链稳定畅通运转。

尽管全球新能源汽车产业发展迅速，但还面临贸易保护主义抬头等挑战，需要进一步加强国际合作以充分释放减排潜力。国际社会应积极参与国际绿色标准制定，促进绿色标准、检验检测、评价方法的信息交流与共享。各国应引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，共同维护全球产业链供应链稳定。中国将继续同各方一道，从增进全人类福祉的高度推动新能源汽车产业高质量发展，不断提升国际合作水平，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

（作者为商务部研究院绿色经贸中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)