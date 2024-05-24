中国着力推动高质量发展，新能源产业经过多年孕育成长，实现厚积薄发，特别是新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”在全球市场广受青睐。接受本报记者采访的多国人士认为，中国新能源产业蓬勃发展，主要依靠持续的技术创新、完善的产业链体系以及充分的市场竞争，顺应并有力推动了全球绿色低碳转型与可持续发展。

“中国新能源产业优势是通过充分市场竞争塑造的”

当前，世界各国普遍支持新能源产业发展和绿色低碳转型。在市场机制作用下，中国新能源产品依托庞大国内市场和完备产业体系，通过市场充分竞争和技术迭代创新形成优势，这是中国企业自身不断努力的结果。

中国国家发展改革委宏观经济研究院研究员金瑞庭表示，中国新能源产业具备的国际竞争优势根植于配套完整的产业体系、高素质劳动者和企业家的人才优势、超大规模市场的需求等。“中国新能源产业优势是通过充分市场竞争塑造的。中国拥有全球少有的超大规模内需市场，带动了新能源产业蓬勃发展。”

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示，从技术研发角度看，中国企业在新能源领域提前布局，经过长期研发投入，形成了领先的技术优势。从生产角度看，中国拥有全球最完整的工业体系和强大的产业配套能力，“在这些条件基础上，中国新能源产业逐步取得显著比较优势”。

“中国新能源汽车受到国际市场青睐，得益于中国制造业水平的提升，以及企业技术水平和经营能力的进步。大力发展新能源产业是中国积极应对气候变化挑战的具体行动。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，中国始终注重自主创新，努力研发新技术，提升全链条竞争力。

“中国积极应对气候变化，大力发展绿色能源产业，不仅推动新能源产业高质量发展，也为全球经济发展作出贡献。”墨西哥联邦众议员阿尔韦托·比亚·比列加斯表示，近年来，中国新能源产品出口实现快速增长，为世界提供了质量好、价格公道的产品，“这正是中国同世界其他国家共享绿色发展红利的具体体现”。

“对推动各国加快绿色转型发挥了积极作用”

巴基斯坦传统能源短缺，而水能、风能、太阳能等资源丰沛，清洁能源在总发电量中的占比仍有较大提升空间。“随着中国光伏产品与技术走进巴基斯坦，不少巴基斯坦家庭在自家屋顶装上了光伏发电设备，一些农田通过光伏发电抽水灌溉。中国光伏产品在满足人们用电需求的同时还降低了用电成本。”沙基尔·拉迈认为，中国新能源产品为缓解巴基斯坦能源短缺发挥了积极作用。

阿尔韦托·比亚·比列加斯表示，拥有丰富可再生能源的墨西哥正与中国企业积极开展合作，大力发展新能源产业。“这些合作为墨西哥当地居民提供了更多工作岗位，有助于墨西哥缩小区域发展差距，促进经济均衡发展、加速绿色转型。”

哈尔萨电站是卡塔尔第一座非化石燃料电站，帮助卡塔尔政府实现了举办碳中和世界杯的承诺；阿联酋艾尔达芙拉光伏电站可满足当地20万户居民用电需求，使清洁能源在阿联酋能源结构中的占比提高到13%以上；由中企管理运营的舒巴克风电站每年可满足约旦约3万户家庭用电……“中国加速发展以光伏等产品为代表的新能源产业，对推动各国加快绿色转型发挥了积极作用，约旦也极大受益。”约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾说，中国通过推动绿色技术合作、提供金融支持等方式，推动世界各国共创绿色美好未来。

比利时中国经贸委员会主席德威特表示，中国新能源产业的比较优势降低了产品成本，让相关产品进口国受益，帮助扩大新能源产品在全球的使用范围，推动国际社会更好应对全球气候变化。

“中国新能源企业主动融入全球价值链，深度整合国内优势资源，持续增强自身综合竞争力。”在金瑞庭看来，新能源产业的供给与需求都具有全球性，不同国家的产能体现着全球经济的比较优势。个别国家限制中国新能源产品出口，人为割裂全球新能源产业链，严重违背市场经济原则和国际经贸规则。

“促进绿色发展是全人类的共同事业”

在孟加拉国迈门辛地区，由中企投资建设的光伏项目投入运营以来累计为当地发电约3亿千瓦时；在埃及阿斯旺省，本班光伏产业园每年可发电3.8太瓦时，极大弥补了埃及用电缺口……中国的绿色技术、绿色产品因应了各国缓解能源危机、应对气候变化的需要，推动全球绿色低碳转型。

“中国新能源产业在满足国内需求、推动实现‘双碳’目标的基础上，为全球应对气候变化、实现绿色发展作出了积极贡献。”金瑞庭说，“促进绿色发展是全人类的共同事业，中国坚持新发展理念，加快构建人与自然和谐共生的现代化，为推动全球可持续发展、共建清洁美丽世界提供更多中国方案。”

在付炳锋看来，中国出口的新能源汽车、锂电池、光伏产品，填补了部分国家和地区在相关产品供给上的阶段性不足，深受当地消费者欢迎，“为全球应对气候变化作出了重要贡献”。

哈桑·达贾表示，气候变化是全球性挑战，发展新能源产业、实现绿色低碳转型是各国共同愿望。作为全球最大的可再生能源市场和清洁能源设备制造国，中国持续提供优质新能源产品，深化可再生能源领域国际合作，“有助于推动各方共同迈向更可持续、更加绿色的未来”。

“中国的新能源产业产能是推动绿色发展急需的先进产能，引领全球新能源产业健康发展。”沙基尔·拉迈认为，中国积极推动绿色能源技术、经验“走出去”，助力各国实现可再生能源发展目标，促进共同繁荣。各方应加强沟通协调，积极推动全球产业合作。“只有扩大开放、深化合作，才能迎来绿色发展、共赢发展的未来。”

（本报北京、迪拜、伊斯兰堡、墨西哥城、布鲁塞尔5月23日电 记者吴刚、李欣怡、管克江、程是颉、谢佳宁、牛瑞飞）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

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