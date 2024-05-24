人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“引领全球新能源产业健康发展”

2024年05月24日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国着力推动高质量发展，新能源产业经过多年孕育成长，实现厚积薄发，特别是新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”在全球市场广受青睐。接受本报记者采访的多国人士认为，中国新能源产业蓬勃发展，主要依靠持续的技术创新、完善的产业链体系以及充分的市场竞争，顺应并有力推动了全球绿色低碳转型与可持续发展。

　　“中国新能源产业优势是通过充分市场竞争塑造的”

　　当前，世界各国普遍支持新能源产业发展和绿色低碳转型。在市场机制作用下，中国新能源产品依托庞大国内市场和完备产业体系，通过市场充分竞争和技术迭代创新形成优势，这是中国企业自身不断努力的结果。

　　中国国家发展改革委宏观经济研究院研究员金瑞庭表示，中国新能源产业具备的国际竞争优势根植于配套完整的产业体系、高素质劳动者和企业家的人才优势、超大规模市场的需求等。“中国新能源产业优势是通过充分市场竞争塑造的。中国拥有全球少有的超大规模内需市场，带动了新能源产业蓬勃发展。”

　　巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示，从技术研发角度看，中国企业在新能源领域提前布局，经过长期研发投入，形成了领先的技术优势。从生产角度看，中国拥有全球最完整的工业体系和强大的产业配套能力，“在这些条件基础上，中国新能源产业逐步取得显著比较优势”。

　　“中国新能源汽车受到国际市场青睐，得益于中国制造业水平的提升，以及企业技术水平和经营能力的进步。大力发展新能源产业是中国积极应对气候变化挑战的具体行动。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，中国始终注重自主创新，努力研发新技术，提升全链条竞争力。

　　“中国积极应对气候变化，大力发展绿色能源产业，不仅推动新能源产业高质量发展，也为全球经济发展作出贡献。”墨西哥联邦众议员阿尔韦托·比亚·比列加斯表示，近年来，中国新能源产品出口实现快速增长，为世界提供了质量好、价格公道的产品，“这正是中国同世界其他国家共享绿色发展红利的具体体现”。

　　“对推动各国加快绿色转型发挥了积极作用”

　　巴基斯坦传统能源短缺，而水能、风能、太阳能等资源丰沛，清洁能源在总发电量中的占比仍有较大提升空间。“随着中国光伏产品与技术走进巴基斯坦，不少巴基斯坦家庭在自家屋顶装上了光伏发电设备，一些农田通过光伏发电抽水灌溉。中国光伏产品在满足人们用电需求的同时还降低了用电成本。”沙基尔·拉迈认为，中国新能源产品为缓解巴基斯坦能源短缺发挥了积极作用。

　　阿尔韦托·比亚·比列加斯表示，拥有丰富可再生能源的墨西哥正与中国企业积极开展合作，大力发展新能源产业。“这些合作为墨西哥当地居民提供了更多工作岗位，有助于墨西哥缩小区域发展差距，促进经济均衡发展、加速绿色转型。”

　　哈尔萨电站是卡塔尔第一座非化石燃料电站，帮助卡塔尔政府实现了举办碳中和世界杯的承诺；阿联酋艾尔达芙拉光伏电站可满足当地20万户居民用电需求，使清洁能源在阿联酋能源结构中的占比提高到13%以上；由中企管理运营的舒巴克风电站每年可满足约旦约3万户家庭用电……“中国加速发展以光伏等产品为代表的新能源产业，对推动各国加快绿色转型发挥了积极作用，约旦也极大受益。”约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾说，中国通过推动绿色技术合作、提供金融支持等方式，推动世界各国共创绿色美好未来。

　　比利时中国经贸委员会主席德威特表示，中国新能源产业的比较优势降低了产品成本，让相关产品进口国受益，帮助扩大新能源产品在全球的使用范围，推动国际社会更好应对全球气候变化。

　　“中国新能源企业主动融入全球价值链，深度整合国内优势资源，持续增强自身综合竞争力。”在金瑞庭看来，新能源产业的供给与需求都具有全球性，不同国家的产能体现着全球经济的比较优势。个别国家限制中国新能源产品出口，人为割裂全球新能源产业链，严重违背市场经济原则和国际经贸规则。

　　“促进绿色发展是全人类的共同事业”

　　在孟加拉国迈门辛地区，由中企投资建设的光伏项目投入运营以来累计为当地发电约3亿千瓦时；在埃及阿斯旺省，本班光伏产业园每年可发电3.8太瓦时，极大弥补了埃及用电缺口……中国的绿色技术、绿色产品因应了各国缓解能源危机、应对气候变化的需要，推动全球绿色低碳转型。

　　“中国新能源产业在满足国内需求、推动实现‘双碳’目标的基础上，为全球应对气候变化、实现绿色发展作出了积极贡献。”金瑞庭说，“促进绿色发展是全人类的共同事业，中国坚持新发展理念，加快构建人与自然和谐共生的现代化，为推动全球可持续发展、共建清洁美丽世界提供更多中国方案。”

　　在付炳锋看来，中国出口的新能源汽车、锂电池、光伏产品，填补了部分国家和地区在相关产品供给上的阶段性不足，深受当地消费者欢迎，“为全球应对气候变化作出了重要贡献”。

　　哈桑·达贾表示，气候变化是全球性挑战，发展新能源产业、实现绿色低碳转型是各国共同愿望。作为全球最大的可再生能源市场和清洁能源设备制造国，中国持续提供优质新能源产品，深化可再生能源领域国际合作，“有助于推动各方共同迈向更可持续、更加绿色的未来”。

　　“中国的新能源产业产能是推动绿色发展急需的先进产能，引领全球新能源产业健康发展。”沙基尔·拉迈认为，中国积极推动绿色能源技术、经验“走出去”，助力各国实现可再生能源发展目标，促进共同繁荣。各方应加强沟通协调，积极推动全球产业合作。“只有扩大开放、深化合作，才能迎来绿色发展、共赢发展的未来。”

　　（本报北京、迪拜、伊斯兰堡、墨西哥城、布鲁塞尔5月23日电  记者吴刚、李欣怡、管克江、程是颉、谢佳宁、牛瑞飞）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部