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中方在世贸组织的发展相关提案引发多方共鸣

2024年05月24日05:30 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月23日电（记者陈斌杰）世界贸易组织总理事会会议22日至23日在瑞士日内瓦举行。中方在会上提出提案，呼吁成员反思并改进世贸组织发展议题工作方法，为长期未决问题赋予新内涵、新动力，为解决气候变化、粮食安全和数字鸿沟等当前挑战提供务实可行的解决方案。这是中方在世贸组织落实全球发展倡议的一次具体实践，提案引发各方共鸣。

　　中方倡议用新思路为发展议题注入新动力。提案鼓励成员采取“时代新视角”，从时代新挑战角度重新审视长期未决的谈判议题；提议各方“超越重申立场”，关注发展中成员面临的真正问题；鼓励采用“渐进式方法”，聚焦具体问题寻求务实解决方案并在短期内取得成果；发挥世贸组织的多边平台优势“加强能力建设”，通过与其他相关国际组织合作为发展中成员参与谈判赋能；坚持“特殊和差别待遇”基本原则，积极探索自主务实的处理方案。关于下一步工作，中国常驻世贸组织代表李成钢表示，中方旨在通过提案推动各方开展反思，并改革工作方法，以期世贸组织发展议题讨论能够取得积极成果。

　　中方提案引发各方共鸣，30余个成员现场发言表示支持。世贸组织总干事伊维拉表示，非常赞赏中方提案的建设性观点，包括发展属于横向议题，应推动发展议题与时俱进；坚持发展中成员“特殊和差别待遇”原则的同时，还可以探索灵活和务实的方法等。非洲集团协调员乍得、最不发达国家集团协调员吉布提等表示，中方提案强调解决发展问题是成员的共同责任，有利于帮助成员思考改革并创新发展议题工作方法，推动平衡、协调和包容性的全球发展，争取在世贸组织第14届部长级会议（MC14）或之前达成发展成果。欧盟、新加坡、瑞士等世贸组织成员发言对中方提案表示支持。

　　世贸成员高度重视发展问题。世贸组织第13届部长级会议（MC13）达成《阿布扎比部长宣言》，重申发展在世贸组织工作的中心地位。MC13还就90国集团“特殊和差别待遇”提案以及最不发达国家毕业平稳过渡支持措施达成部分成果，达成小经济体工作计划，批准科摩罗、东帝汶两个最不发达国家加入世贸组织。除此之外，世贸成员在产业发展的政策空间、粮食安全、应对气候变化等领域都提出了谈判诉求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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