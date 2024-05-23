新华社休斯敦5月22日电 题：美国海上风电开发困局折射能源转型“逆风”

聂上游

“2023年是美国海上风电艰难的一年。”不久前结束的美国休斯敦国际海洋油气技术大会及设备展上，丹麦沃旭能源公司北美区首席运营官特洛伊·帕顿说，公司将取消美国新泽西州附近海域两个风电项目，装机容量共计2.2吉瓦。此外，据美国媒体透露，美国另有3个装机容量共计3.2吉瓦的海上风电项目也被取消。

海上风电项目密集取消引发不少业内人士担心。外界普遍认为，由于海上风电开发周期长，美国可能难以完成政府2021年提出的目标，即到2030年完成30吉瓦海上风电装机目标。

客观上看，美国东北部沿大西洋近海区域是发展海上风电的“理想区域”。这里拥有便于安装风力涡轮机的浅海大陆架，发达的港口和制造业产业以及靠近沿海人口和经济中心的地理位置。

另外，美国政府近年来推出了不少有利于可再生能源产业发展的政策利好，为海上风能开发提供了税收减免等诸多激励措施。不少欧洲风电巨头一度也纷纷进军美国市场，上马多个海上风电项目。

那么，美国海上风电项目为何在当下陷入困局？这对美国能源转型会产生什么影响呢？

业内专家表示，美国当前金融环境是海上风电开发所面临的重要阻碍之一。长期的高通胀叠加高利率，导致不少海上风电项目融资成本大涨，经济可持续性难以维系。美国能源专家克里斯托弗·尼兹雷基表示：“钢铁和铜在内的大宗商品价格以及建筑运营成本急剧上涨，使得多年前签署的合同在财务上不再可行。”

尼兹雷基指出，劳动力短缺、陆上电网升级、利益团体发布虚假信息等因素都阻碍了美国的海上风电开发。

同时，美国在海上风能开发所必须的配套基础设施建设及制造等辅助产业上发展缓慢。当前，美国海上油气行业相关配套主要集中在南部的墨西哥湾，东北部缺乏足够配套设施。加之美国立法要求财政补贴的前提是使用“美国制造”，给海上风能开发制造了人为阻碍。

从市场走势上看，由于美国天然气资源较为丰富，价格远低于欧洲和东亚地区，客观上压缩了海上风电开发的获利空间，现行政策利好也不足以弥合这种差距。

今年是美国大选年，两党政治博弈也给海上风能开发带来了不确定性。共和党方面曾表示，一旦胜选，将第一时间停止现政府支持的海上风电开发，因为海上风力涡轮机“杀死鸟类和鲸鱼”。

分析人士表示，从长远来看，能源转型是应对气候变化大势所趋，海上风电开发有助于美国和世界其他有条件的国家和地区推进能源转型进程。不过，目前看来，美国海上风电开发遭遇困境，原本应推动能源转型的“顺风”却变成了“逆风”。

(责编：艾雯、刘叶婷)