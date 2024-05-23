人民网华盛顿5月22日电 （记者李志伟）当地时间5月21日，中国驻美使馆与湖北省文化和旅游厅、华盛顿美国华人博物馆合作举办2024年度“茶和天下”·雅集活动。20余国驻美使节，美国政、商、文化等各界嘉宾200余人出席活动，近距离感受中国茶文化，领略湖北旅游的独特魅力。

中国驻美国使馆井泉公使在致辞中表示欢迎大家来使馆一起品茗赏艺、交流对话。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国使馆井泉公使表示，欢迎大家来使馆一起品茗赏艺、交流对话，充分感受文明交流互鉴、人与自然和合共生的美好。茶在中美关系史上曾发挥过重要的纽带作用，虽然中美两国历史文化和国情不同，但这并不妨碍大家坐下来一起品茗交流，共同探索和而不同的相处之道。

来自湖北的歌唱家演唱民族歌曲。人民网记者 李志伟摄

在现场，来自湖北的歌唱家演唱民族歌曲，展示了独具特色的地方民族艺术和风俗。武当功夫的表演展现了道法自然、天人合一的东方意境。同时，现场还有武汉面塑和大冶刺绣等非遗项目展台，丰富来宾的文化体验。

来宾近距离感受中国茶文化。人民网记者 李志伟摄

湖北省代表团与美国当地茶艺师一起合作，展示了恩施玉露、长盛川青砖茶和泾渭茯茶等多种茶叶的制作技艺，以及其代表性的茶叶产品、茶器和制茶工具，并现场表演茶艺，让来宾们品饮茶香茶韵，感受中国悠久的茶文化底蕴。

“茶和天下”·雅集活动是文化和旅游部支持举办的文化品牌活动，旨在通过实物、图片、影像、非遗展示、文艺表演等形式，让世界各国民众沉浸式体验丰富多彩的中国茶文化，促进全球文明交流互鉴、共同繁荣发展。

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